Pati Chapoy revela cómo convenció a los exconductores de regresar a 'Ventaneando'

Después del histórico programa que la producción de Ventaneando preparó para el aniversario número 25 de la emisión, comandada por Pati Chapoy, la periodista de espectáculos reveló cómo logró que todos los exconductores se sentaran nuevamente en el foro. Emocionados por la respuesta de la gente al especial que se transmitió el pasado 22 de enero, ayer, Pati dio detalles de cómo se estuvo gestando este festejo en el que todos echaron un vistazo al pasado y recordaron sus anécdotas más divertidas en el programa. Como parte de las revelaciones se transmitieron imágenes del detrás de cámaras, de cómo, tras bambalinas también estuvieron intercambiando recuerdos. Para el público resultó una gran sorpresa ver a cuadro a Atala Sarmiento; sin embargo, según ha demostrado Pati, para ella no hay imposibles.

El asombro no sólo fue para la audiencia del programa, también para los presentadores quien tampoco sabían cómo fue que Pati Chapoy consiguió reunir a todos los conductores que formaron parte de este especial. Intrigados por saber qué tuvo que hacer para que Pepillo, Martha Figueroa, Aurora Valle, Mónica Garza, Jimena Pérez, Inés Gómez Mont, Ricardo Casares, Álvaro Cuevas y Atala Sarmiento accedieran a esta invitación. De acuerdo con Rosario Murrieta, jefa de información, comentó que sólo Pati era capaz de conseguirlo: “Es un hecho sin precedentes, no sólo porque cumplimos 25 años, sino porque Pati -yo le dije en la mañana- esto es un acto de magia que, tú, como genia y maga has podido conseguir, algo que nadie se imaginaba, de lo que muchos han estado hablando, desde hace años, y sólo Pati Chapoy lo podía hacer”, comentó.

Aunque, en realidad parecía algo imposible, según contó Pati, no fue algo complicado: “Con muchos he continuado con una buena relación o una relación a distancias”, comentó para luego revelar qué fue lo que tuvo que hacer para reunirlos a todos: “Simplemente tomé el teléfono con todos los que vieron aquí y así fue”, comentó sonriente la presentadora. La titular de Ventaneando también reconoció el trabajo de todos: “Siempre han estado en mi corazón porque ellos, de una y otra forma, me ayudaron a construir, lo que lo que otros estamos manteniendo con el esfuerzo, la pericia y el trabajo de todos los días”, comentó.

Pati también habló de las diferencias que, en su momento, tuvo con algunos de los exconductores: “Por supuesto que lo que sucedió o no sucedió ya es irrelevante, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es unirnos, construirnos un futuro bueno para todos nosotros y en eso estamos”, explicó durante una entrevista con la producción. Por su parte, Linet Puente reveló cuál fue la opinión del público tras verlos reunidos, a pesar de los roces del pasado: “El comentario en general en las redes sociales y hablando con la gente es que, ¡qué padre! que, en este momento de pandemia, tan difícil que estamos viviendo, se viera unión y agradecimiento”, explicó.

El reencuentro tras bambalinas

En las imágenes que la producción compartió del detrás de cámaras vimos a Juan José Origel hablando con Pati y con Aurora Valle: “Muchas felicidades porque hace 25 años me cambió la vida”, reconoció Pepillo. Durante esta conversación, La Boris (como le dicen de cariño a Aurora) reveló que fue ella quien le puso el sobrenombre de El Muñeco a Daniel Bisogno. Por su parte, La Choco, quien estuvo en nuestro país para participar en este programa comentó: “Es algo único y la verdad me encanta, yo creo que es el cariño que le tenemos todos al programa y que le tenemos todos a Pati y el agradecimiento eterno, al final, todos hemos crecido con su escuela y más allá de un trabajo esto se ha convertido en una familia”. Por su parte, Pati cerró la cápsula diciendo a la cámara: “Aquí seguiremos dando lata”.