Alejandro Speitzer y el romántico mensaje a Ester Expósito por su cumpleaños

Unidos por el amor, Alejandro Speitzer y Ester Expósito no solo celebran sus respectivos éxitos profesionales, sino también la dicha de pasar juntos fechas tan especiales en el calendario, como este 26 de enero, día en que la guapa actriz festeja por todo lo alto su cumpleaños número 21. Tal ha sido la emoción por parte del intérprete, que dio a conocer una emotiva publicación para dedicar a su novia las palabras más lindas, una clara muestra de cariño que pone en evidencia la gran complicidad que los mantiene unidos, misma que se ha fortalecido desde aquel instante en que sus caminos coincidieron. Recordemos que el romance entre los actores surgió al interior de los foros de grabación, al ser elegidos para protagonizar la serie televisiva Alguien tiene que morir, un flechazo que fue definitivo y que de inmediato acaparó la atención entre sus fans.

Con el sentimiento a flor de piel, Alex no solo se limitó a felicitar a Ester, sino que además aprovechó para gritar su amor por la estrella de nacionalidad española, con quien ha podido escribir una historia colmada por bellos momentos. “De pronto me encontré con este ser capaz de iluminarlo todo a su paso. De pronto tengo la fortuna de poder caminar de tu mano…”, dijo Speitzer en las primeras líneas de la publicación que ha acumulado más de 800 mil “me gusta” de sus seguidores, y la cual acompañó con algunas fotografías de su álbum personal. En las postales, se puede ver a la pareja de novios disfrutando juntos, compartiendo abrazos y regalando sonrisas frente a la lente, una relación que han preferido llevar de manera discreta, a pesar de la atención que mediáticamente su noviazgo ha generado.

Finalmente, Alex remató su mensaje de la forma más emotiva, reiterando sus sentimientos por Ester, una de las mujeres más bellas del espectáculo, y cuyo éxito profesional va de la mano con lo que acontece en su vida personal, haciendo de este cumpleaños 21 uno de los más inolvidables. “Feliz vuelta al sol, mi vida. Te amo”, comentó el actor, que de igual manera en días pasados recibió las felicitaciones de la actriz, quien se refirió a él como a un ser “único e irrepetible”, comentario que logró viralizarse de un instante a otro, y al que él correspondió afirmando sentirse el “más afortunado”, algo que sin duda se ve reflejado en la actitud con la que ahora asume cada uno de sus días.

La romántica respuesta de Ester

Como era de esperarse, Ester no pudo contener las ganas de dar respuesta al lindo gesto que su amado le hizo por el día de su cumpleaños, por lo que de manera inmediata expresó su sentir ante esta rotunda muestra de cariño. “Mi niño, no hay palabras para agradecerte. Fortuna la mía”, dijo la estrella. De igual manera, ella compartió en su perfil de Instagram una fotografía de su infancia, misma que sirvió para ilustrar sus agradecimientos por la dicha de celebrar un año más de vida, enteramente feliz y muy enamorada. “Gracias infinitas a la vida y a vosotrxs por tanto amor”, agregó Expósito, que al mismo tiempo no ha parado de replicar en sus historias las felicitaciones que ha recibido por parte de sus amigos cercanos.

De esta manera, Ester da la bienvenida a un nuevo año, disfrutando al máximo de una etapa de su vida en la que los éxitos profesionales han sido constantes, razón por la cual su fama ha crecido como la espuma, más allá de las fronteras de su natal España. Recordemos que tan solo en México, país que ha visitado en más de una ocasión por obvias razones, cuenta con un gran número de fans, quienes la apoyan de manera incondicional y hoy se unen a la celebración por su cumpleaños.

