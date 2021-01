Raúl Araiza da su total apoyo a su hija Camila, después de que la joven compartiera un video en redes sociales

Hace algunos días, Camila, hija de Raúl Araiza, abrió su corazón a través de una charla con sus seguidores en redes para compartir detalles de los episodios de ansiedad que padece, una situación que ha podido llevar con plena madurez no solo contando con el apoyo de profesionales, sino también de sus seres queridos, en especial de sus padres. A raíz de esto, el conductor del programa televisivo Hoy fue cuestionado durante un reciente encuentro con la prensa, dando su más sincero punto de vista sobre la decisión de su primogénita de 24 años, de destapar públicamente este aspecto de su vida personal, algo con lo que está de acuerdo, pues asegura que incluso este testimonio puede servir de ayuda a quien pasa por una situación similar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, ‘El Negro’ Araiza se refirió a las declaraciones de Camila, destacando ese rasgo de su personalidad que la distingue, siempre transparente y dispuesta a dejar fluir sus emociones, algo que de cierta manera, confiesa, ha resultado benéfico. “Camila es muy de abrirse, Camila es muy de decir lo que siente. Creo que es una muy buena catarsis el que lo hable, para eso son las redes…”, dijo el también actor de lo más amable durante su encuentro con algunos medios de comunicación, como el programa televisivo Suelta la Sopa.

En ese espacio, Raúl confesó que la manera de ser sus hijas, así como la madurez con la que hoy guían sus vidas, se debe a las enseñanzas que tanto él como su exesposa, Fernanda Rodríguez, han inculcado en ellas, priorizando ante todo la comunicación y la apertura, algo que ha sido muy favorable con el paso de los años. “Ella siempre ha sido libre, así las educamos, Fernanda y yo, a Roberta y a ella, de hablar, de decir, toda la vida hemos sido pro terapia, entonces son muy abiertas y yo creo que Camila hizo muy bien en no guardárselo, si lo quiere externar está muy bien…”, dijo el presentador.

VER GALERÍA

Antes de despedirse, Araiza hizo énfasis en la relevancia que puede tomar el hecho de que Camila comparta con sus seguidores sus propias experiencias, en un instante de su vida en que todo va cambiando. Así mismo, destacó parte de los consejos que le ha brindado a la joven, quien asume esta etapa de su vida como mujer adulta enteramente feliz de contar con el respaldo de sus padres. “Aparte tiene muchos followers (seguidores) y de alguna manera tiene una edad donde los problemas de los jóvenes ya más grandes, pasando a adultos, como le decía: ‘Hija, la vida no se pone más fácil’, entonces hay que aprender a zafar, a sacar, a atender, a pedir ayuda…”, aseguró el intérprete.

¿Qué dijo Camila?

Fue el pasado 18 de enero cuando Camila tomó la decisión de compartir su propia historia, revelando algunos detalles de cómo hace frente a la ansiedad, una circunstancia que comenzó a presentarse de manera gradual conforme fue creciendo, según dijo. “Yo nunca en mi vida había tenido ningún tipo de ansiedad... pero empezó estando en situaciones como de peligro, como estar en la calle solita y mi mente empezaba a imaginar cosas, entonces ahí me empezaba a entrar ansiedad… no sabía que era ansiedad… como que ya estaba yo creando fobias, pero era porque ya tenía un nivel tan alto de ansiedad que ya se me disparaba por cualquier cosa y yo no sabía como llevarlo a cabo como controlarlo… con el tema de la pandemia se hizo mucho más grande…”, confesó durante la charla, en la que dijo que ha podido mantenerse relajada practicando yoga, meditando y dedicando tiempo a las redes, siempre en contacto con sus seguidores. “Es un tema químico que no entendía… sí es algo que se tiene que atender… tuve que ir descubriéndome poco a poco como era… hay que buscar apoyo profesional, es normal no poder solos…”, afirmó.

VER GALERÍA