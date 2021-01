Ale Capetillo revela cómo se siente tras su diagnóstico de Covid-19

Hace un par de días, Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió con sus seguidores la noticia de que había dado positivo a Covid-19. Debido a la popularidad que la joven tiene en redes sociales donde recientemente compartió su llegada a España, país hasta donde viajó por motivos de trabajo. Aunque la joven estaba muy emocionada por estar en la Madre Patria donde cumpliría con una agenda laboral; sin embargo, el resultado de su prueba PCR hizo que la joven se vio obligada a ponerse en cuarentena y enfocarse en su recuperación, una situación que le ha sido un tanto difícil debido a que se encuentra lejos de su familia, aunque está cobijada por ellos a la distancia.

En medio de su aislamiento, Ale reapareció en su cuenta de Instagram donde compartió un mensaje que le envió su mamá, en el que le expresó lo mucho que la echa de menos: “Como te extraño @Alecapetillo, ni el tiempo, ni la distancia”, escribió Biby al lado de un álbum de fotos con su hija. Aprovechando que estaba pasando tiempo en las redes sociales, la joven dedicó un mensaje a sus seguidores quienes, desde que anunció que estaba lidiando con el virus, están muy al pendiente de su evolución: “La verdad no he estado muy activa estos últimos días, pero quiero que sepan que he leído todos sus mensajes y me han estado preguntando mucho cómo estoy”, comentó.

La joven influencer continuó dando detalles de cómo se siente tras recibir su diagnóstico. Según contó, aunque sí ha presentado algunos síntomas lo está enfrentando muy bien: “Ahí voy, la verdad, gracias a Dios lo estoy pasando como su fuera una gripa, estoy congestionada y me duele la garganta, pero dentro de todo estoy perfecta, ya nada más me urge que acabe este aislamiento, me urge salir, pero ya, unos días más y ya”, comentó Ale quien confesó que está a la espera de su alta médica para continuar con su itinerario en España antes del confinamiento tuvo la oportunidad de conocer a algunos de sus seguidores que viven en la Madre Patria.

Fue el pasado 23 de enero, cuando, también a través de sus historias en Instagram, Ale compartió con sus seguidores el resultado de su prueba y un poco de cómo se sentía físicamente: “Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa. Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien, vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos”, comentó la joven quien pidió a sus seguidores algunas recuperaciones para sobrellevar estos días en cuarentena.

La prueba de Ale antes de viajar

Cumpliendo con los protocolos internacionales, Ale se tuvo que someter a una primera prueba de Covid-19 antes de irse a España para cerciorarse que no tenía el virus. Fue a través de su Instagram que la hija de Biby compartió con sus seguidores la razón de su visita: “Yo tengo un viaje de trabajo, para que no se vayan a venir a la yugular, en un par de días. Obviamente les voy a estar compartiendo, lo que pueda se los voy a compartir”. En aquel momento, la joven dio a conocer que se tenía que practicar un test para Covid-19: “Me tengo que hacer antes la prueba para subirme al avión, obviamente cuando me regrese igual la prueba, cuidarme súper bien, pero es un viaje a España y pues sí, es por trabajo”, comentó Capetillo quien lamentablemente se contagió una vez que llegó a Madrid.