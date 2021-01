Más enamorada que nunca, Nicole Peña celebra un mes más de amor con Alejandro Espinosa

Fue en mayo de 2019 cuando Nicole Peña fue flechada por Cupido con Alejandro Espinosa con quien, desde entonces, protagoniza una historia de amor de cuento de hadas. Felices por ser protagonistas de esta linda relación, este fin de semana, la joven pareja celebró un año, ocho meses de haber comenzado. Como lo ha hecho desde que hizo oficial en su cuenta de Instagram su noviazgo con Alejandro, la hija de el expresidente Enrique Peña Nieto, le dedicó un amoroso mensaje al responsable de dibujarle una sonrisa constante. Esta especial fecha fue festejada, no sólo por ellos, la romántica imagen que publicó Nicole provocó la reacción de varios miembros de su familia, incluida Tania Ruiz, actual pareja de su papá.

Con una imagen en la que aparecen luciendo su look más casual, fundidos en un tierno abrazo, Nicole Peña escribió: “¿Alguna vez te he dicho que te amo? No. Te amo, ¿todavía?, siempre”. La joven acompañó este post con un emoji de corazón. Entre las reacciones que destacan, está la de Alejando quien le escribió: “Te amo”. La publicación de Nicole provocó un sinfín de comentarios positivos hacia la pareja, como el like de Paulina Peña, su hermana mayor, y quien también sostiene un romance muy formal con Fernando Tena con quien, en marzo próximo, celebrará su sexto aniversario de amor.

Entre los buenos mensajes hacia Nicole y Alejandro destaca el comentario que le dejó Tania Ruiz, actual pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, quien posteó varios emojis de corazón con los que, de alguna manera, reveló lo mucho que los aprecia. Esta no es la primera ocasión que la modelo reacciona a una de las románticas fotos de la joven pareja, a principios de enero, Nicole compartió una imagen que acompañó de la frase: “Detén los relojes, ¿podemos reducir la velocidad?”, este post también fue comentado por Ruiz quien le dejó varios emojis de cara feliz con corazones, un gesto con el que reafirma que lleva una muy buena relación con los hijos del expresidente.

Aunque Nicole es muy joven (en marzo próximo celebrará sus cumpleaños número 21), está muy enamorada de Alejandro Espinosa quien, cuando anunció su relación, se dio a conocer que es hijo de Maritza Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa de Enrique Peña Nieto. Se sabe que fue gracias a la convivencia familiar que sostuvieron durante años que lo conoció. Desde que su amor comenzó, han hecho partícipes a sus seguidores de Instagram de su romance de ensueño que los tienen muy ilusionados y tan enamorados como cuando decidieron comenzar a escribir su historia juntos.

Nicole Peña y la foto con su papá

A través de sus redes sociales, los hijos del expresidente se han mantenido vigentes y, aunque el exmandatario ha preferido alejarse de este medio de comunicación, gracias a una publicación que hizo Nicole en diciembre pasado, reveló un poco de la Navidad familiar que organizaron: ‘¿Qué pasa si estoy bien aquí?”, escribió al lado de la imagen en la que aparece abrazada de su papá. Esta instantánea se ha convertido en la última en la que ha posado Enrique Peña Nieto en redes. En Twitter, el político reapareció hace unas horas, para desearle pronta recuperación a Andrés Manuel López Obrador quien anunció que dio positivo a Covid-19: “Lamento que el Presidente esté contagiado de Covid-19. Le deseo una prota y satisfactoria recuperación”, escribió el político.