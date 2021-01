Marisol González habla de las secuelas del Covid-19

De muy buenos ánimos, Marisol González retoma sus actividades tras haber superado el Covid-19, situación por la cual se mantuvo ausente semanas atrás de su participación en el programa televisivo Hoy. Precisamente, a unos días de su regreso a los foros, la presentadora se ha tomado un tiempo para compartir cómo se encuentra en estos momentos, en los que ha logrado recuperarse de manera favorable, aunque todavía quedan algunas secuelas de la enfermedad que poco a poco irán desapareciendo. Mientras tanto, asume con total optimismo esta circunstancia, feliz de salir adelante y de pasar la página de un episodio que resultó un tanto difícil, pues tanto ella como su esposo, el exfutbolista Rafael Márquez Lugo, tuvieron que mantenerse aislados de sus pequeñas.

Con toda sinceridad, Marisol abrió su corazón para dar detalles de cómo marcha su vida en estos instantes, en los que asegura sentirse muy bien, aunque confiesa que ha tenido algunas secuelas a raíz de la enfermedad. “Sí, sentía que me faltaba el aire un poco, pero gracias a Dios ha estado muy tranquilo para mí y no he sentido esa falta todavía. Pero por ejemplo, cuando subo escaleras o camino de la puerta para el foro de Hoy sí siento que me falta el aire, y es una sensación extraña. Pero gracias a Dios valorando todo lo bueno que tenemos, te sientes del otro lado…”, confesó durante una entrevista dada a conocer por TVyNovelas.

En ese espacio, Marisol también reveló que dadas las indicaciones de su médico, -quien le prohibió no hacer ejercicio por ahora-, dejará de participar en algunas dinámicas del programa, hasta que pueda estar al cien, por lo que contó cómo ha sido este tiempo sin actividad física. “De entrada, en las vacaciones dije que no iba a hacer nada y después me encerré otro rato para la recuperación, entonces ya llevo como un mes sin hacer ejercicio, pero es lo de menos. Lo importante es que tenemos salud y que todo salió bien…”, dijo durante la charla, en la que destacó lo mucho que el ejercicio logra motivarla, pues asegura que le da mucha energía.

Lo más difícil de la enfermedad

Marisol también relató que luego de que su esposo presentara dolor de cabeza y temperatura se encendieron las alarmas en casa, pues posteriormente ella se percató de que había perdido el olfato, lo que los llevó a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Tras esto, acudieron a realizarse las respectivas pruebas, en las cuales confirmaron sus sospechas; tenían Covid-19. Pero sin duda, lo más difícil para ambos, fue mantenerse aislados de sus hijas. “Era lo que más me costaba… las niñas no lo entendían, la más chica decía: ‘¿Ya se sienten bien? ¿Ya puedo entrar?’. Es duro, pero bendito Dios estamos sanos los dos y a echarle todas las ganas”, reveló la conductora a TVyNovelas, dispuesta a continuar con cada uno de sus proyectos y feliz de que todo marche por buen camino en estos instantes.

Recordemos que en días pasados, Marisol hizo un enlace al programa televisivo Hoy, en donde narró un poco de la situación que vivieron ella y su esposo, así como de los síntomas que comenzaron a sentir de inicio. “Los síntomas de ambos fueron muy, muy leves, sobre todo en mi caso, que sólo fue pérdida del olfato, el gusto y ligera tos, estamos casi, casi afuera…”, revelo por aquellos días, en los que se mostró enteramente agradecida con todos aquellos que le hicieron llegar un sinfín de muestras de cariño. “Agradeciendo a todos los que han estado en contacto conmigo, a los que han estado preguntándome, al pendiente, les digo que afortunadamente estoy muy bien…”, dijo.

