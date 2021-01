Anette Michel recuerda por qué se divorció de Jorge Luis Pila: ‘Empezó a hacer vida de soltero’

Convertida en la presentadora estrella de Master Chef México, Anette Michel se sumó a la lista de celebridades en visitar la casa de la periodista Mara Patricia Castañeda para protagonizar una de sus entrevistas más reveladoras. Con la simpatía que la caracteriza, la también actriz habló largo y tendido de su vida, desde sus inicios en el modelaje, en Guadalajara, hasta de sus relaciones amorosas, sobre todo una con la que incluso llegó al altar, se trata del noviazgo que protagonizó con su co-protagonista en la telenovela Al norte del corazón (en 1997), Jorge Luis Pila, proyecto donde ocurrió el flechazo. Aunque ahora es una mujer felizmente casada con Gregorio Jiménez, con quien se juró amor eterno hace 12 años y quien es padre de su único hijo, Nicolás, la presentadora no tuvo empacho en echar un vistazo al pasado y recordar las razones que la llevaron a terminar su matrimonio con Pila sólo cuatro meses después de casarse.

Más sincera que nunca, Anette le narró a la periodista cómo, tras cinco años de vivir juntos, luego de llegar al altar, el amor se terminó: “Cuatro meses (duró el matrimonio), yo les digo que fue la tinta de la pluma, algo tenía, alguna cosa química”. Tras reconocer que su relación no terminó por terceras personas, la actriz narró qué fue lo que ocurrió entre ellos que terminaron por romper definitivamente: “Yo creo que en su caso algo pasó y creo saber qué. Nos casamos, le dan un proyecto a Miami, se va a hacer la telenovela. Yo me quedé desconsolada porque habíamos quedado que mientras yo tuviera proyecto, él se esperaría y luego él buscaba proyecto y yo lo acompañaba, para estar juntos”, explicó.

Aunque el plan inicial era mantenerse unidos, tras firmar el matrimonio, sus agendas de trabajo los obligaron a separarse: “Cuando le sale el proyecto me dice: ‘Oye, ¿qué voy a hacer?, de verdad, ¿quieres que me quede sentado de amo de casa, mientras tú hace novela y programa?’ y dije: ‘Tienes toda la razón, no puedo obligarte a que te quedes aquí en casa”. Tras acordar la separación física, la actriz cuenta que las cosas comenzaron a cambiar: “Se va a Miami y empezó a ver un universo, es cubano, tú sabes, a los cubanos les encanta Miami, porque es como Cuba, está lleno de gente que le gusta la música como a ellos, que comen como allá, como en casa, entonces yo creo que se empezó a sentir tan bien que empezó a hacer vida de soltero, vida de soltero absoluto, o sea, total”, comentó entre risas.

Para contextualizar, Anette recordó cómo fue uno de sus encuentros en aquella ciudad: “Yo lo fui a visitar y traía en su auto para entrar al departamento de soltero de uno de sus amigos, de hecho, ahí me recibió, una cosa rara”. Según contó la distancia fue lo que terminó por romper definitivamente el matrimonio, una experiencia de la cual no se arrepiente y así lo explicó: “Me da mucho gusto haberme casado con él, porque yo creo que, si no, tal vez, hubiésemos durado muchísimo tiempo más y no hubiera sido necesario”. Finalizó el tema de su ex revelando que para él fue una meta cumplida mudarse a Florida: “Él está, seguramente, muy feliz en Miami (…) así es la vida, el destino y me da mucho gusto que haya pasado de esta manera”.

Los cinco anillos de compromiso de Anette

Sobre sus romances, la conductora se sinceró y aunque llegó al altar en dos ocasiones, confesó que en su historia hay cinco anillos de compromiso pues, todas sus parejas quisieron casarse con ella: “Lo que pasa es que sólo he tenido cinco parejas en toda mi vida, pero me he comprometido con los cinco, me han dado anillo de compromiso los cinco, entonces, Jaitovich me dio también, luego me casé con Jorge Luis, después estuve con Rodrigo Abed, también nos comprometimos, luego estuve con Luis Manuel Peralta también nosotros, casi nos casamos, ya teníamos muy listo todo. Y luego me casé, ahora, con mi esposo y aquí me quedo”, detalló.