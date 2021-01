'Lloramos', Gabriel Soto revela detalles del día en que se comprometió con Irina Baeva

El corazón de Gabriel Soto desborda felicidad, luego de hacer público su compromiso sentimental con Irina Baeva, un instante tan entrañable para la pareja, que una vez más confió en ¡HOLA! para compartir de manera exclusiva algunos vistazos de la inolvidable velada, en la que él entregó con toda ilusión el anillo a su amada. A tan solo unos días del anuncio, el actor ha hablado muy emocionado sobre cómo ambos vivieron ese especial episodio que quedará para siempre en sus recuerdos, y del que hicieron partícipes en primera instancia a sus seres queridos, entre ellas las hijas del intérprete, con quienes procura mantener una estrecha comunicación en todo momento, por lo que en esta ocasión tampoco fue la excepción.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la apertura que lo caracteriza, Gabriel se sinceró para las cámaras del programa televisivo Hoy, destacando cómo se encuentra ahora, tras haber dado ese importante paso que le ha merecido un sinfín de felicitaciones parte de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia de amor con Irina. “Feliz, enamorado, con una relación cada vez más sólida, sentí de corazón que era el siguiente paso a dar y la verdad es que estamos muy contentos y sobre todo también contentos de compartirlo con todos ustedes…”, señaló el galán de telenovelas visiblemente sonriente, dispuesto a continuar con su marcha como hasta ahora lo ha hecho.

En ese espacio, Gabriel no dejó pasar la oportunidad para revivir algunos detalles de aquella mágica noche en la que se dispuso a entregar el anillo a su novia, nada más y nada menos que en una fecha muy significativa. “Fue increíble porque fue el día de su cumpleaños. Fue en Huatulco, de hecho estábamos grabando la novela de Te Acuerdas de Mí… no se lo esperaba, ella pensaba que era por el tema ese de su cumpleaños y no porque le iba a dar un anillo. Reaccionó bien bonito, lloramos…”, confesó el intérprete, que había preferido mantener en secreto este suceso tan importante para él y su amada, que hoy están muy motivados por el nuevo giro que ha tomado su relación.

VER GALERÍA

¿Cómo reaccionaron sus hijas?

Lo cierto es que para Gabriel no había nada más imprescindible que comunicar a los suyos con toda puntualidad el próximo paso que daría, por esa razón dio a conocer a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, los detalles en torno a esta decisión, emocionado por la reacción que tuvieron sus pequeñas al mirarlo tan ilusionado. “Las dos (me dijeron): ‘Te vemos feliz y que bueno’. Y yo siempre lo he dicho, mientras yo esté feliz, mis hijas van a estar felices, y mientras su mamá esté feliz mis hijas van a estar felices y eso es lo más importante… Mis hijas son mi todo y me echan muchas porras…”, apuntó Soto durante la charla.

Entre otras cosas, Gabriel hizo énfasis en lo mucho que ha influido en su manera de pensar la actual circunstancia que se vive el mundo entero debido a la pandemia de Covid-19, pues asegura que a partir de esto su percepción de la vida ha cambiado, algo que expresó con toda claridad antes de despedirse. “Creo que un poco la pandemia sí te hace valorar desde otra perspectiva la vida y decir: ‘A ver, se vive solamente una vez, esta muy crítica la cosa’. Hay que vivir la vida, hay que ser felices y hay que aprovechar cada momento…”, señaló Soto, quien además está muy motivado por los éxitos profesionales que actualmente definen su carrera, una situación que simple y sencillamente ha otorgado una total estabilidad a su vida.

VER GALERÍA