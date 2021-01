¡La tía más orgullosa! Dominika Paleta, la fan número uno de su sobrino Nicolás

El pasado 13 de enero, Tranzë, el primero sencillo de Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, salió a la luz. Con esta canción, el joven debutó oficialmente en el mundo de la música con un concepto que él creó y en el que, no sólo está involucrado en la realización de las canciones, también en el área visual. El lanzamiento del joven, de 21 años de edad, estuvo respaldado por sus papás con quienes, según comentó recientemente en una entrevista, les gustaría trabajar, en un futuro, pero en su faceta de cineasta. Pero los papás de Nicolás no son los únicos que lo apoyan al máximo, su famosa tía, Dominika Paleta, se ha declarado su fan número uno.

Lista para encabezar un club de fans para su sobrino, la actriz compartió una cariñosa imagen en su cuenta de Instagram que acompañó de un mensaje en el que expresó lo orgullosa que está de Nicolás, con quien tiene una relación muy especial: “Este chamaco es uno de los amores de mi vida y la está rompiendo con su nuevo sencillo Tranzë”, escribió en la primera parte del post. Dominika invitó a sus más de un millón de seguidores de Instagram a conocer el material de su sobrino: “Escúchenlo y sigan sus pasos”. Por último, se dijo fascinada con su canción: “Te amo @nicolasvpofficial estoy orgullosa de ti. No puedo dejar de cantar”, le escribió.

Para Dominika, Nicolás tiene un lugar muy especial en su corazón, debido a que fue el primer pequeño que llegó a la familia y con quien debutó en su papel de tía. A través de las redes sociales, la actriz ha compartido varias publicaciones dedicados a su sobrino quien, cuando está en su casa, es considerado un hijo más. En noviembre pasado, durante el cumpleaños número 21 del joven, su tía le dedicó un cariño mensaje en el que dejó ver lo mucho que lo quiere: “Feliz cumpleaños a uno de los seres más especiales que habitan este planeta, que tu amor y energía se sigan expandiendo cómo hasta hoy”.

En aquella fecha especial, Dominika reveló cómo la llegada de su sobrino le cambió la vida: “Has sido, desde que naciste, uno de mis grandes maestros, mi amor total y me hace muy feliz que estés aquí”, le escribió. En 2019, también en el cumpleaños de Nicolás, Dominika recordó qué sintió el día en que él hijo de Ludwika llegó al mundo: “No me olvidaré jamás en dónde estaba hace 20 años, que me avisaron que estabas por nacer. Me entró esta mezcla de nervios y emoción y te convertiste en mi primer amor chiquito”, se lee en el feed de la actriz.

La Navidad de Nicolás con su tía Dominika

A través de Instagram, el pasado 25 de diciembre, Dominika compartió un poco de cómo se celebró la Navidad en su casa. Con una foto en la que aparece al lado de su esposo, Fabián Ibarra y de sus hijas María y Aitana, en la que destaca la presencia de Nicolás quien, como el resto de la familia lució la misma pijama, la actriz escribió: “Para mí celebrar en familia es muy significativo, no me importa la fecha, me importan los amores, el pretexto para cocinar juntos, empijamarnos, cocinar el recalentado de ayer, escuchar música, contar historias, abrazarnos y sabernos juntos, estoy con la gente que más amo”, se lee en el feed de la también actriz.