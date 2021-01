¡Confirmado! Habrá una segunda temporada de ‘Bridgerton’

Pocas series puedes presumir el éxito que Bridgerton ha logrado desde su estreno el pasado mes de diciembre. Esta producción ha cautivado al público gracias a su apasionante historia de época y sus entrañables personajes, pero también a aspectos como el impresionante vestuario con el que el elenco ha cautivado capítulo tras capítulo. Pero en medio del cálido recibimiento que ha tenido, muchos se preguntaban si volverían a ver a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset, el Duque de Hastings (Regé-Jean Page) en una segunda temporada, pues aunque ya se había especulado sobre esta posibilidad debido a que existe una segunda entrega de las novelas de Julia Quinn -en las cuales se basa la serie-, no había certeza al respecto. Pero ahora por fin se ha confirmado de manera oficial y muy original que sí, sí, habrá más de los Bridgerton en Netflix.

La plataforma de streaming compartió la buena nueva por medio de un comunicado, cediendo la palabra a la misteriosa Lady Whistledown, uno de los personajes de la historia cuya identidad fue revelada en el final de la primera temporada de la serie. “Querido lector, las personas están alborotadas por los últimos rumores, por lo que es un honor para mí comunicarle: Bridgerton regresará oficialmente para una segunda temporada. Espero que haya conservado una botella de ratafia para esta exquisita ocasión”, inicia el mensaje firmado por esta enigmática mujer, cuya voz -en la versión en inglés- es prestada por Julie Andrews.

“El incomparable elenco de Bridgerton volverá a la producción este año. Esta autora ha sido informada de manera confiable que Lord Anthony Bridgerton tiene la intención de dominar la temporada social”, continúa el mensaje, haciendo alusión al hecho de que es Lady Whistledown la narradora que lleva el hilo conductor de la historia. “Tendré mi bolígrafo listo para informar sobre todas y cada una de sus actividades románticas”, continúa.

No obstante, el detalle que seguramente mantiene atentos a los fans de Bridgerton, la fecha de estreno de la segunda entrega, no fue revelado por ahora, por lo que tendrán que esperar pacientes nuevas noticias de Lady Whistledown. “Sin embargo, amable lector, antes de que inaugure la sección de comentarios solicitando más detalles sórdidos, sepa que no estoy dispuesta a dar más detalles en este momento. La paciencia, después de todo, es una virtud”, agrega, antes de finalizar con una cálida despedida que cual si se tratara de una carta de una buena amiga: “Sinceramente, Lady Whistledown”. Este anuncio ha venido acompañado de un video con una recopilación de escenas de la primera entrega que finaliza con la leyenda: "Temporada 2 próximamente".

Las palabras de Lady Whistledown con respecto a Anthony cobran especial sentido si se tiene en cuenta que la segunda entrega de los libros de Quinn, The Vicount Who Loved Me -El Vizconde que me amó- está enfocada en la historia del hermano mayor de Daphne, Lord Anthony Bridgerton. Y es que así como ella fue el personaje central en la primera parte de la historia, su hermano lo será en la siguiente temporada. De acuerdo con la descripción del libro, la historia se desarrolla en en 1814, apenas un año después que la primera, y la trama gira en torno al inesperado anuncio del codiciado soltero sobre casarse, y no sólo eso, pues también revela que ya tiene en mente a la candidata real, sin embargo, las cosas no serán fáciles.

El espectacular vestuario de 'Bridgerton'

Además del romance de la historia de amor de los protagonistas, uno de los aspectos que más ha destacado en esta serie es la minuciosa recreación de los escenarios, así como los cuidados looks que han lucido los personajes. Este último punto no es casualidad, pues en la creación de estos outfits participaron decenas de personas. “Se necesitaron cinco meses para prepararnos antes de comenzar la filmación. El equipo de vestuario llegó a ser de 238 personas”, comentó Ellen Mirojnick, responsable del vestuario, a la revista Vogue. “Era como una ciudad de duendes de Bridgerton trabajando continuamente y fueron geniales. Al final, había casi 7 mil 500 piezas –de sombreros a chales y abrigos– que conformaron el estimado de 5 mil trajes que aparecieron delante de la cámara”, detalló la diseñadora, revelando que tan solo para protagonista se confeccionaron 104 trajes.

¿Amor fuera de la pantalla?

Con todo el éxito de Bridgerton no es de sorprender que sus estrellas se hayan vuelto el blanco del ojo público, y aunque tiene menos de un mes de que se estrenó la serie, no se han salvado de los rumores, entre ellos los que más han causado revuelo son los que apuntan a un romance entre Phoebe y Regé-Jean. Sin embargo, hace poco más de una semana, los actores hablaron al respecto y revelaron cómo es realmente su relación fuera de la pantalla. “Todo lo que necesitas saber está en cámara. Por eso, lo presentamos tan bonito para ti”, dijo Page en tono de broma durante una entrevista conjunta con su co-protagonista para el programa Access Hollywood. “Todas las chispas salen de los bellos guiones que nos dan, así que creo que el material guionizado de esas chispas es más que suficiente”, agregó entre risas, admitiendo que toda esa complicidad que muestran en la pantalla no es más que parte de lo que viene en el guion. Por su parte, Dynevor se limitó a sonreír y a confirmar las palabras de su coprotagonista asintiendo con la cabeza, mientras los entrevistadores aseguraban que se había ruborizado.

