¡Adiós soltería! José Eduardo Derbez confirma que ya encontró el amor

De manera oficial, José Eduardo Derbez compartió una noticia que tomó a todos sus fanáticos por sorpresa, tras confirmar que finalmente ha dejado atrás la soltería, una etapa de la que obtuvo grandes aprendizajes. Tan reservado como suele ser, el joven dio breves detalles de esta nueva ilusión que hoy invade su corazón, luego de que hace poco más de un año pusiera punto final a su romance con la modelo Bárbara Escalante, un episodio que concluyó en los mejores términos, según lo dio a conocer por aquellos días a través de un comunicado. Así, el hijo de Eugenio Derbez asume con total optimismo lo que está por venir, confiado en que la llegada de este 2021 traerá consigo gratas experiencias, pues al menos en el terreno sentimental todo parece marchar sobre ruedas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la trasparencia que lo caracteriza, José Eduardo habló de cómo este romance ha logrado influir de manera significativa en sus emociones, aunque está completamente seguro de que, por el momento, prefiere mantener en secreto todo lo relacionado con su nuevo noviazgo, incluida la identidad de la chica, y sin explicar puntualmente las razones por las cuales ha preferido tomar esta decisión. “Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz y únicamente estoy haciendo un poquito más privado todo lo que viene siendo el tema de una relación…”, confesó el actor en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, noticia que seguramente dará pie a la incertidumbre entre todos sus fanáticos, quienes permanecen muy pendientes de cada una de sus publicaciones en redes.

Luego de esta declaración, y para despejar cualquier duda, la reportera que lo entrevistaba hizo énfasis en su cuestionamiento: “Digamos que ya hay pareja, pero prefieres mantenerlo en secrecía”. De inmediato, y con toda seguridad, el también comediante respondió: “Exactamente”. Tras esta afirmación, José Eduardo aprovechó para sincerarse sobre lo que espera de este 2021, un año que sin duda inició con el pie derecho, pues a la par de sus logros profesionales tuvo la dicha de que el amor llamara a su puerta. “Estoy bastante contento, creo que va a ser un buen año, espero y espero que sea un buen año para todos ya que el 2020 fue un poquito caótico…”, afirmó el intérprete, quien siempre se ha caracterizado por asumir con total optimismo cada una de las circunstancias en torno a su vida.

VER GALERÍA

Las confesiones de su pasada ruptura

Si algo caracteriza a José Eduardo Derbez, es el hecho de no tener filtros a la hora de abordar algunos temas muy personales, como ocurrió en meses pasados, al sincerarse sobre lo difícil que fue para él asimilar su ruptura con Bárbara Escalante, con quien mantuvo una relación de seis años. “Puede ser que la última vez que yo terminé con mi exnovia, fueron seis años de relación y seis años viviendo juntos. Me guardé muchas cosas en el sentido de que fueron seis años donde vivimos todo y donde al final del día ella se fue de la casa y yo seguí viviendo en esa misma casa. Para mí fue más difícil porque yo tenía el entorno donde vivíamos ella y yo durante seis años, y cuando ella se va ella cambia ese entorno. No sé si para ella fue más fácil, habría que preguntarle…”, comentó en diciembre pasado durante una charla en el podcast titulado Como Tú.

En ese espacio, el joven también ahondó en detalles de cómo se enfrentó a ese proceso que prefirió llevar de manera reservada, al mismo tiempo en que dio prioridad a sus asuntos profesionales. “Ese tipo de relación, la última que tuve, me guardé muchas cosas para mí, para mi familia. Cada vez que alguien me preguntaba yo decía que estaba bien, pero sí fue un momento de superar varias cosas y de superar todo eso que realmente fue como una burbuja que yo hice para que nadie supiera si yo estaba bien o estaba mal. Pues hay muchas cosas que te guardas pero en algún momento las terminas sacando de una u otra forma…”, explicó.

VER GALERÍA