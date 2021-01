Sarah Kohan reacciona a un inspirador mensaje de Aislinn Derbez sobre soltar

Mundialmente, el 2020 fue un año atípico en el que ocurrieron evento que nadie hubiera imaginado, como la pandemia, una situación que provocó una serie de cambios de planes. En medio del caos que provocó la incertidumbre, Aislinn Derbez escribió uno de los capítulos más complicados de su vida, hacer pública su separación de Mauricio Ochmann. Además de lidiar con el confinamiento, la actriz enfrentó el gran reto que representó el divorcio y la nueva dinámica familiar, aunque tuvo la fortuna de que la transición en de la forma más cordial. En ese sentido, hace unas horas, Aislinn compartió en Instagram una importante reflexión sobre soltar, un tema al que reaccionó Sarah Kohan, esposa de Javier Hernández Chicharito, quien en las últimas semanas ha acaparado los titulares al verse involucrada en rumores que apuntan a una supuesta separación del futbolista.

Una de las seguidoras más activas en la cuenta de Instagram de Aislinn es Sarah quien frecuentemente comente y da likes a las publicaciones de la actriz con quien, al parecer, comparte varios puntos de vista, sobre todo los que tienen que ver con la maternidad y los temas toca en su podcast como el aprender a soltar, un tópico del que hace unas horas Derbez escribió: “¿Soltar? Suena facilísimo… Pero realmente llevarlo a la práctica es un dolor de cabeza. El acto de dejar ir eso que ya no nos aporta nada o que nos lastima es algo muy retador y requiere de mucha valentía. El año pasado, nos enseñó la importancia de no caminar por la vida ‘tan pesados’, de ir aligerando nuestras maletas emocionales”, se lee en la primera parte de este extenso texto que Sarah indicó con un like.

Aislinn continuó: “Todo puede ponerse en pausa, todo puede dejar de funcionar como acostumbra, de un día para otro, lo que conocemos como ‘familiar’, ‘natural’ o ‘cómodo’ se puede sacudir. Por eso, hoy más que nunca, pienso que soltar poco a poco es mucho más sencillo y menos doloroso que vernos forzados a soltar a fuerza, a la mala y de sopetón. Creo que tenerle miedo a soltar nos puede perjudicar mucho. Este 2021 es un año de muchos cambios, una gran oportunidad para despojarnos de todo eso que ya sabemos que no queremos o necesitamos dejar ir”, finalizó. Las palabras de la actriz hicieron que Sarah Kohan conectara de inmediato con esta reflexión que comentó con la frase: “Completamente cierto”.

Las reacciones de Sarah no pasaron desapercibidas para los seguidores de Aislinn que la comenzaron a cuestionar sobre si es verdad que la relación con el padre de sus dos hijos, Nala y Noah, ha llegado a su fin. Como era de esperarse, la influencer australiana no emitió ningún comentario, tal como ocurrió la semana pasada cuando una reportera del programa Suelta la Sopa que la interceptó en las calles de Los Ángeles para preguntarle sobre el estado de su matrimonio con Chicharito: “¿Pueden dejarme en paz? Gracias (…) Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, comentó en inglés la australiana.

Sarah Kohan y sus reflexiones en redes

Siguiendo los pasos de Aislinn, Sarah se ha puesto reflexiva en redes sociales donde, además de compartir tiernas fotos con sus hijos, también ha posteado algunas ideas que reflejan su manera de pensar. Una de las que llamó más su atención una frase con la que reveló cómo mantiene su equilibrio emocional: “A veces mi paz es más importante que probar mi punto. (Hay que) continuar”, posteó. Aunque no es fanática de desmentir lo que se dice de ella en redes sociales; sin embargo, la semana pasado tomó su cuenta de Instagram para hacer una aclaración: “Para todos los medios de comunicación que inventan rumores sobre mí. Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona, física o emocionalmente, desde que conocí a Javier”, escribió sobre el rumor de una supuesta infidelidad.