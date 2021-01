Paola Rojas sobre la muerte del papá de Zague: ‘Lo recordaré siempre con enorme cariño’

Han pasado poco más de dos años desde que Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zague pusieron punto final a su matrimonio; sin embargo, mantienen una relación cercana por sus dos hijos, Paulo y Leonardo. Para muestra, el gesto que esta tarde tuvo la periodista con el comentarista deportivo, luego de que este, compartiera en sus redes sociales la triste noticia del sensible fallecimiento de su padre, el reconocido futbolista José Alves, conocido en la cancha con el sobre nombre de Lobo Solitario. Como una señal de solidaridad, Paola retomó el comunicado de su exesposo y lo posteó en su cuenta de Instagram, donde también incluyó un sentido mensaje en el que dejó ver que tenía una buena relación con quien, por varios años, fue su suegro.

Horas después de que Zague dio a conocer el fallecimiento de su padre, Paola publicó el texto que compartió su ex, en el que le rindió un sentido homenaje a su memoria: “Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y la luz que guió nuestros caminos”, se lee en el documento que Zague escribió y que Paola retomó en su perfil. Además del comunicado, Paola añadió: “Con mucha tristeza les comparto que murió José Alves, el gran Lobo Solitario. Lo recordaré siempre con enorme cariño. Descanse en paz”, escribió la periodista a manera de despedida.

El post de la periodista provocó varias reacciones por parte de sus seguidores y de sus amistades en el medio quienes, sabían de la buena relación que Paola sostenía con don José Alves. En ese sentido, Odalys Ramírez, quien trabaja con la periodista en el noticiero de las mañanas, le dedicó un mensaje en el que aseguró que Rojas le guardaba un cariño muy especial al exfutbolista: “Lo siento muchísimo Pao. Siempre te expresaste hermoso de él. Abrazo muy fuerte a ti y a tus hijos”, le escribió la periodista de espectáculos a su colega.

La buena relación entre Paola y Zague

Aunque la periodista y el exfutbolista han preferido mantener los detalles de su separación en privado, es obvio que sostienen una muy buena relación, pues, hoy que Zague está pasando por una situación difícil, Paola no tuvo problema en apoyarlo públicamente y expresar el gran aprecio que sentía por el papá de su ex. Aunque no es fanático de compartir detalles de su vida con la prensa, en agosto de 2019, Luis Roberto Alves Zague habló, en entrevista con De Primera Mano, de cómo se lleva con la mamá de sus dos hijos: “Mi relación con ella (Paola Rojas) es muy buena, vuelvo a repetir, hay dos hijos de por medio”.

En aquella conversación, el exfutbolista reiteró el gran respeto que le tiene a la periodista: “Paola es una mujer inteligente, una persona con madurez, ella sabrá perfectamente cuales son los lineamientos para que nuestros hijos no sean afectados, en ese sentido, así que eso no me preocupa”, comentó sobre las ocasiones en que Paola ha bromeado, en el programa Netas Divinas, sobre las razones de su ruptura. El ahora comentarista deportivo, se dijo feliz de ver a su exesposa contenta: “Sí ella está riendo, eso me da mucho gusto, porque es señal de que está bien y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí estén bien y ella tiene que estar cercana, de una forma u otra por los hijos. Si ella está contenta, está feliz, me da mucho gusto porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien y para mí eso es lo más importante”, finalizó Zague.