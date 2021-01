Salen a la luz detalles del regreso de Fernando Colunga a la pantalla chica como Jesús Malverde

Cuando Fernando Colunga no está a cuadro, el actor apuesta por la privacidad y, aunque él no es aficionado de las redes sociales, sus fans son quienes se encargan de mantenerlo vigente y en tendencia con detalles de su carrera. En las últimas horas, sus seguidoras comenzaron a viralizar el tráiler de su próximo proyecto televisivo, una serie que marcara su regreso a la pantalla chica: Malverde: El Santo Patrón. En el clip, aparece el actor dando detalles de cómo se alista para dar vida a este personaje, para el que se ha estado preparando desde enero de 2020, cuando anunció su ingreso a las filas de Telemundo, emisora que producirá esta serie. En los últimos años, Fernando Colunga se había centrado en su labor como productor y director de cine, incluso, en 2019 lo vimos acudiendo al Festival de Cine de Cannes donde tuvo un encuentro con Sylvestre Stallone.

Sus fanáticas lo convirtieron en tendencia, luego de que se filtraran las primeras imágenes del actor dando vida al pesonaje con el que regresará a la pantalla chica. En este material audiovisual, vemos al actor muy atlético, con bigote y con la vestimeta que utilizará en esta serie: "Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera, Malverde: El Santo Patrón. El santo de mucha gente buena a la que ayudé y gente mala también. ¿Narcos? Sí, pero así somos los santos, nos debemos a todos, para bien o para mal. Malverde, el santo patrono, la verdad detrás de la leyenda", comenta Colunga en este clip donde deja ver una probadita del cambio de look al que se sometió para dar vida a este personaje, muy conocido y venerado en el norte de nuestro país: “La verdad detrás de la leyenda”, es la frase con la que concluye este video de poco más de un minuto de duración.

En este clip, vemos cómo el actor se sometió a una transformación para parecerse físicamente al hombre que es considerado, por algunos, como un santo. Sin duda, la característica que más se conoce de Malverde es su estilo de forajido y su bigote, un rasgo que Colunga adoptó para cumplir con este proyecto que, según ha comentado, lo tiene muy emocionado: “Muy contento, como ya lo he externado, emocionado de que confíen en mí, de que mi trayectoria me avale y de regresar con un proyecto que, de verdad, me tiene emocionado, porque era lo que yo estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión”, declaró el actor, en enero del año pasado, en entrevista con el programa Un nuevo Día.

En aquella conversación, el actor contó que en este proyecto hay mucha investigación detrás, pues la historia está basada en los datos que se conocen de Jesús Malverde, quien fue originario de Sinaloa: “Necesita mucho estudio, mucha investigación y aquí se está haciendo bien grande y estoy muy emocionado porque es lo que creo, yo creo que para el público siempre hay que tener cosas interesantes”. Sobre la complejidad que tiene este papel, dijo: “Es un personaje muy complicado, lo cual a mí me gusta, pero creo que a veces, para poder hacer un personaje complicado necesitas tener un cómplice creativo que esté dispuesto a trabajar contigo”.

Su gran regreso a la actuación

Desde su participación en Pasión y Poder, en 2016, Fernando Colunga se había mantenido alejando de la pantalla chica, para enfocarse en su faceta como productor y director de cine. Recordemos que, en 2019, el actor encabezó el primer festival de cine Cana Dorada, realizado el año pasado, en Punta Cana, República Dominicana. Sobre este tema, el actor también habló en su entrevista con el matutino citado: “He estado dirigiendo, he estado escribiendo dedicado a mi familia, pero quería yo regresar con un proyecto que tuviera esa magia que conectara con el público, que yo supiera que les va a llegar algo a sus hogares que pues ser atractivo”. Aunque Malverder: El Santo Patrón se anunció como uno de los grandes estrenos de este 2021, debido a la pandemia, no se sabe en qué parte del proceso está, ni cuándo se estrenará.