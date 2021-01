¡De nuevo juntos! El elenco de 'Ventaneando' reaparece al completo

El próximo 22 de enero, el programa Ventaneando celebrará su aniversario número 25 al aire. Desde el inicio de este proyecto, los televidentes han visto, ir y venir, a varios conductores; sin embargo, Pati Chapoy, titular del programa y mente maestra detrás de este concepto, se ha mantenido firme al frente de la emisión que ya se ha vuelto un referente en los espectáculos de nuestro país. Como parte de los festejos, este lunes 18 de enero, regresó al foro Daniel Bisognio quien se había ausentado desde diciembre pasado, sin ninguna explicación. A su regreso, tal como ocurrió durante las semanas que no participó en el programa, no se mencionó una sola palabra del porqué de su ausencia y el conductor se reincorporó de manera natural, emitiendo su opinión con la que, en ocasiones, causa polémica.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aunque mucho se especuló sobre la salida definitiva de Daniel, todo parece indicar que se trató de un rumor, aunque el público del programa expresó en redes sus dudas sobre el tiempo en que el conductor no se presentó y se popularizó la versión de que el presentador fue castigado, luego de verse involucrado en un polémica; sin embargo, la producción del programa ha optado por guardar silencio y continuar con los festejos de su aniversario que, según comentó Pati, estará lleno de sorpresas, como la presencia de una invitada especial, noticia que ya comenzó a hacer ruido en la red, pues se manejan varios nombres, aunque la titular de la emisión, dijo que será el próximo viernes cuando se revele la identidad.

VER GALERÍA

En años pasado, Ventaneando se engalanó con la presencia de grandes excolaboradores, como Pepillo Origel quien, en enero de 2018, regresó al foro para reencontrarse con Pati Chapoy y Pedro Sola con quienes realizó el piloto de la emisión que lo catapultó a la fama: “En ese momento, cuando salimos al aire hicimos una revolución, ¿sí o no? Juan José Origel”, comentó en aquel programa donde el originario de Guanajuato fue recibido con los brazos abiertos por sus excompañeros: “Yo quería hacerlo lo mejor posible yo llevaba una buena escuela (señaló a Pati), entonces yo, porque ahí sí hay que saber que Pati ya tenía un colmillazo en la televisión y nosotros no. Vas adquiriendo tú ese colmillo y nos fue muy bien”, declaró Pepillo.

En los últimos días, Ventaneando también acaparó los titulares, luego de que Pati Chapoy compartiera en su cuenta de Instagram, una imagen del pasado, a manera de festejo por los 25 años del programa, en la que llamó la atención la presencia de Atala Sarmiento quien salió de la emisión en 2018 en medio de una polémica. Tras revolucionar las redes con esta publicación, como era de esperarse, los fans de Sarmiento la buscaron para conocer cuál era su opinión sobre el post de su exjefa: “Me da gusto que la hayan compartido, pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos, en donde compartíamos como una familia. Era una convivencia muy intensa, fueron muchos años de muchas historias y como una familia, entonces me da gusto que la hayan compartido”, comentó Atala en entrevista con Javier Poza.

VER GALERÍA

Así nació ‘Ventaneando con Pati Chapoy'

Durante el aniversario número 24 del programa, el año pasado, Pati Chapoy compartió con sus compañeros conductores cómo fue que nació el nombre de Ventaneando con Pati Chapoy, como se le conocía a la emisión en sus inicios: “Resulta que ese día que entregamos el piloto, Ricardo Salinas y los ejecutivos de esta empresa vieron el programa y, de entrada, me dice: ‘El 22 de enero sales al aire, estábamos a 10 días del 22 de enero y quiero que lo conduzcas tú, por eso nació: ‘Ventaneando con Pati Chapoy’, comentó. Durante esa transmisión, Pedro Sola tomó la palabra para reconocer que gracias a la experiencia y visión de la titular, el programa es icónico en la televisión mexicana: “Si no hubieras estado tú, esto no hubiera durado tanto Pati”, comentó.