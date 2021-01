Galilea Montijo sobre su marido: 'La guerra sucia de la política es peor que la de los espectáculos'

Si de algo se siente orgullosa Galilea Montijo es de la familia que ha formado junto a Fernando Reina, con quien ha podido caminar de la mano por muchos años, siempre en complicidad y apoyándose de manera mutua. Por tal motivo, y dada su posición dentro de los ámbitos en que cada uno se desenvuelve, -ella en el espectáculo y él en la política-, han sabido hacer frente a las adversidades, sobre todo cuando surgen rumores ligados a su vida privada. Esta vez, la tapatía volvió a dar muestra de ello, cuando en un reciente encuentro con la prensa fue cuestionada sobre una supuesta situación legal que enfrenta su marido, versiones que de inmediato echó por tierra, destacando incluso lo complicado que puede ser estar expuesto a este tipo de señalamientos.

Al responder a los reporteros, Galilea se mostró de lo más transparente, poniendo punto final a estas versiones y despejando un poco las dudas en torno a las aspiraciones profesionales de su marido, quien ocupa un cargo público en el gobierno del Estado de México. “Se pueden decir muchas cosas, que las comprueben. Luego la guerra sucia en la política es peor que la de los espectáculos, vamos a ver de parte de quien o por qué lo están diciendo… Yo lo único que sé es que no está pretendiendo tener ningún puesto después de esto, él está haciendo padrísimo su trabajo, están muy contentos con él…”, señaló la también actriz en entrevista con diversos medios a las afueras de Televisa San Ángel, entre ellos Ventaneando y Despierta América.

Pero más allá de los temas ligados a la política, de los cuales Galilea prefiere no opinar, se siente enteramente orgullosa de las grandes virtudes que conforman la personalidad de su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2011, por lo que en tan solo unos meses celebrarán su primera década como marido y mujer. “Y yo lo único que te puedo decir (es) que es una persona, desde que lo conozco, es un gran papá, es un gran amigo, es el mejor papá de sus hijos, es el mejor amigo de su exmujer, -que yo también adoro-, entonces eso yo creo que habla más de lo que puede decir mucha gente que no lo conoce…”, comentó de lo más amable frente a las cámaras y los micrófonos.

Apoyo correspondido

En ocasiones anteriores, Galilea ha destacado lo importante que es contar con el apoyo de su esposo, quien de la misma manera ha estado de su lado cuando a ella le ha tocado enfrentar situaciones incómodas, pues siendo figura pública siempre se está expuesto a ello. “Él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías, ustedes saben que el mundo de la política también es pesado, igual que el de espectáculos y así nos tocó, estar en esto. Él trata de no andar conmigo para que no se hagan chismes, imagínate, pero le dije: ‘Ni modo, te tocó esta vez, mi vida’…”, explicó con todo el sentido del humor en diciembre pasado, antes de la Navidad, en entrevista con varios medios de comunicación.

En aquella ocasión, Galilea además habló de la confianza que tiene en su marido, un hombre a quien ella describe como a un excelente padre de familia y a su vez, deportista. “Lo único que te puedo decir es que yo en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es. Es una persona que se la pasa trabajando, de verdad por su familia. No sale de fiesta, hasta yo le digo: ‘Vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta. Se la pasa haciendo deporte, si no está en la casa con sus hijos…”, comentó.

