El papá de Sebastián Rulli se recupera satisfactoriamente del derrame cerebral que sufrió

A menos de una semana de que Sebastián Rulli compartiera con sus seguidores la noticia de que, el pasado 1 de enero, su papá, Óscar Rulli, sufrió un derrame cerebral, el actor deja ver que el señor se encuentra en franca recuperación. El pasado 13 de enero, el actor utilizó varias historias de su Instagram para dar a conocer que había emprendido un viaja a España, país en el que residen sus papás. Este post despertó la curiosidad de sus fans, quienes lo cuestionaron sobre por qué había realizado un viaje internacional en medio de la pandemia, situación que el actor explicó en un clip donde, dejó claro, que no se trataban de unas vacaciones, sino que más bien lo hizo por una emergencia familiar: “Este no es un viaje de placer, vine porque el primero de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado”, narró el protagonista de El Dragón.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A su llegada a Málaga, Sebastián Rulli enfocó todas sus energías en apoyar a su papá con su recuperación y se mantuvo alejado de redes sociales hasta, esta tarde, que reapareció en Instagram con un post con el que dejó ver que don Óscar Rulli va muy bien en el camino a recobrar la salud. Con una imagen en la que aparece; en primer plano, el actor, utilizando un cubrebocas y, en segundo, a su papá durante una de las terapias que está tomando para recobrar la movilidad, secuela que le dejó este accidente cerebrovascular: “Hoy la vida me regala la oportunidad de admirar más a la persona que siempre he admirado por sobre todas las cosas”, escribió Rulli.

VER GALERÍA

La publicación del actor provocó más de 20 mil likes y un sinfín de mensajes en los que le desean a su papá que pronto se recupere por completo. Entre las reacciones destaca la que tuvo Angelique Boyer, novia de Sebastián Rulli, quien escribió: “Los Rulli unidos jamás serán vencidos. Ustedes son un ejemplo de luz y amor por tu papá, es su gran motor. Ánimo, los amo”. La actriz ha estado apoyando a la distancia a Sebastián y a su familia con quien sostiene una linda relación, de hecho, es común que la pareja pase sus veranos en Málaga; sin embargo, debido a la pandemia, no han podido realizar sus ya tradicionales vacaciones.

Además de la imagen de la terapia de su papá, Sebastián Rulli compartió varias historias de los espectaculares paisajes que pudo captar durante un recorrido en bicicleta que hizo a las orillas del mar, una ruta que, según comentó, realizaba su padre: “Miren qué belleza, vengo a darle en bici en el recorrido que hacía mi padre, estoy maravillado, ¡Hermoso! Bordeando todo el amar”, comentó el actor en estos clips donde se mostró muy optimista, actitud que ha mantenido desde que compartió que su papá había sufrido este derrame cerebral del que se está recuperando satisfactoriamente gracias al apoyo de toda su familia.

VER GALERÍA

El 11:11, el número más especial de los Rulli

En septiembre de 2014, Sebastián Rulli contó, en entrevista para el programa Hoy, detalles de la apertura de Once y once, el restaurante que abrió con su familia en Estepona y que lleva un nombre con mucho significado para él y su padre: “Bueno, once y once es un número muy importante para nosotros, mi padre nació un 11 de julio a las 11:11 de la noche y yo nací un 6 de julio de a las 11:11 de la mañana, además todo el mundo sabe que el 11.11 es el número de los ángeles, es un número mágico que, cuando coincide que tú ves el horario en tu reloj, te incita a pedir un deseo y, bueno, fue un nombre elegido por los niños de la familia. Estoy muy emocionado por este proyecto del restaurante que empezó muy bien y mi familia está encantada”, comentó el actor en aquella ocasión.