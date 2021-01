Después de hablar de su supuesto romance, esto ha dicho la protagonista de 'Bridgerton' sobre el galán de la serie La actriz reveló que si bien, no existe un romance con su protagonista en 'Bridgerton', sí mantiene una relación muy cercana con él

Sin duda alguna, Bridgerton se ha convertido en la serie de la temporada y la favorita de muchos en todo el mundo. Y es que además del hermoso vestuario, la trama contada al puro estilo de Gossip Girl y las interpretaciones de todos los actores, la química que sus dos protagonistas, interpretados por Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, muestran en pantalla, ha puesto a soñar a más de uno, con un romance entre ellos dos pero en la vida real. Sin embargo, para tristeza de sus fans, ambos actores se han encargado de dejar en claro que todas las chispas y el romance que vieron en la pantalla solo son parte de su trabajo y que todo está en el guión. Eso no quiere decir que entre ellos no haya nacido una linda amistad, la cual se fortaleció durante la filmación de la primera temporada y que aún continúa, pues según ha revelado la misma Dynevor, se han vuelto muy cercanos, a pesar de la distancia.

Fue durante una entrevista con The Guardian que Phobe habló sobre la relación que mantiene con el guapo actor que le da vida al duque de Hastings, así como de la linda amistad que han forjado tras su participación en Bridgerton. "Desafortunadamente él ahora está en Los Ángeles, pero nos comunicamos mucho", dijo la actriz británica, dejando en claro que entre ella y Regé solo existe una linda amistad y mera complicidad artística.

Phoebe ahondó más en el tema e incluso habló de la forma en la que nació su amistad, revelando que la oportunidad de protagonizar Bridgerton llegó en un muy buen momento para ambos, por lo que sin duda, por lo que pudieron coincidir en muchos puntos. "Fue un gran momento en nuestras vidas de muchas maneras, y ambos estábamos bastante nerviosos por eso", compartió la hermosa actriz de 25 años. "Pasamos tanto tiempo ensayando juntos que nos hemos convertido en muy buenos compañeros", expresó.

¿Habrá una segunda temporada?

Debido al éxito que ha tenido Bridgerton, uno podría imaginarse que la segunda temporada podría ya estar en producción o por lo menos en planeación. Sin embargo, hasta el momento no hay nada seguro con esta serie, pues debido a la nueva ola de casos que ha dejado la pandemia de la Covid-19, el futuro de este drama es incierto, tanto, que hasta los mismos actores desconocen si es que se comenzará a producir próximamente. "No puedo imaginarme cómo sería posible filmar en estas circunstancias. Hay tantos extras, miembros en el equipo y es un espectáculo tan íntimo... Me desconcierta cómo lo grabaríamos bajo las normas de seguridad de la Covid a menos que existiera una vacuna de antemano", compartió Phoebe Dynevor en una reciente entrevista con Deadline.

Lo cierto, es que al igual que Bridgerton, muchas series se verán afectadas por lo que implica grabar en medio de la pandemia, lo que seguro se traducirá a retrasos en los estrenos de la nueva temporada. Lo único que Phoebe tiene claro, es que su personaje tendrá menos peso en esta posible nueva entrega y que la historia podría centrarse ahora en el destino de uno de sus hermanos en la ficción. “Imagino que, si siguen el orden de los libros, tratará la historia de Anthony. Estoy segura que Daphne se involucrará y me pregunto cómo será su aspecto. Estoy emocionada por descubrirlo", señaló.

