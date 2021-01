Geraldine Bazán y su misterioso mensaje: 'Gracias por tu amor'

Una vez más, la vida sentimental de Geraldine Bazán ha sido tema de conversación entre sus fanáticos, esto tras el reciente y misterioso mensaje que la intérprete compartió con especial dedicatoria, a una persona a quien simple y sencillamente agradeció por su “amor”. Las palabras de la actriz fueron escuchadas con mucha atención, luego de que publicara algunas historias en Instagram para contar que se encontraba en el hospital, recuperándose de manera favorable de una cirugía en la rodilla, pues recordemos que en días pasados sufrió un accidente mientras se encontraba de vacaciones por la Riviera Maya, una escapada en la que se le vio de lo más relajada, a pesar de este inconveniente del que informó con puntualidad en su momento.

Tan apegada como siempre a sus fans, -a quienes disfruta poner al tanto de lo que acontece en su vida profesional y personal-, Geraldine dirigió un mensaje desde el hospital, en donde además de agradecer a sus doctores y a toda la gente que le brindó su apoyo a lo largo de estos días, hizo una mención especial, esta vez a una persona misteriosa cuyo nombre e identidad no fueron revelados, aunque sabemos que ocupa un lugar muy especial en su corazón. “A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias…”, se escucha decir a la actriz, quien visiblemente emocionada concluye su agradecimiento lanzando un beso.

Luego de este especial detalle, las reacciones en redes surgieron de manera inmediata, pues hay quienes han dicho que estas palabras podrían estar dirigidas al que sería su nuevo galán, algo que hasta el momento no ha sido confirmado por la estrella, que prefiere mantener la discreción en torno a este aspecto de su ámbito privado. Recordemos que no es la primera vez que la protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley se muestra hermética a la hora de hablar sobre lo que ocurre en su corazón, dejando en duda a todos aquellos que desean saber si es que por fin ha dejado atrás la soltería, luego de que en octubre de 2018 confirmara su separación de Gabriel Soto.

La razón detrás de su discreción

Si algo caracteriza a Geraldine Bazán es la amabilidad con la que siempre suele responder a la prensa, aunque en la mayor parte de sus pláticas frente a los micrófonos, no pueda escapar de que alguien le haga siempre la misma pregunta: “¿tiene ya un nuevo amor?”. Apenas en abril de 2020, y durante una charla en el segmento virtual de Univision, El Break de las 7, la estrella habló de las razones detrás de su discreción, una postura en la que se mantiene firme, a pesar de la insistencia de muchos por conocer más en torno a este aspecto. “La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto, pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga, así que: como quieran, como ustedes digan”, dijo en aquella conversación en un tono de lo más relajado.

Pero más allá de todo, Geraldine se siente muy orgullosa de la historia que ha logrado escribir a lo largo de todos estos años, pues con o sin una pareja sentimental, los aprendizajes han sido valiosos. “Todas las etapas han sido increíbles, la verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido, desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hacen ser la mujer que soy en este momento…”, aseguró en junio de 2020, en un revelador encuentro que sirvió como sesión de belleza junto al maquillista conocido como ‘Soy Letal’, y el cual fue dado a conocer en YouTube.

