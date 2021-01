Yadhira Carrillo del estado de salud de Lety Calderón: 'Estamos muy pendientes y con toda la fe'

Después de que este fin de semana Leticia Calderón diera a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que había sido ingresada al hospital tras dar positivo a Covid-19, los fans de la actriz se han mantenido muy al pendiente de los avances en su estado de salud. Para darle certidumbre a sus seguidores, los medios de comunicación han querido conocer más información sobre cómo se encuentra la actriz. En ese sentido, la prensa se acercó a Yadhira Carillo, actual pareja del ex de Lety, a quien cuestionó sobre esta noticia. Siempre respetuosa con los asuntos familiares de su esposo, la también actriz habló de cómo se encuentran los hijos de su esposo.

Si bien, Yadhira prefiere no involucrarse en temas tan delicados para la familia, sí quiso dejar claro que el estado médico de Leticia es bueno y que está recibiendo la mejor atención médica: “Está bien, es cuestión nada más de paciencia, como es esto, de tiempo, pero está perfectamente bien atendida”, declaró en entrevista para el programa Despierta América. Sobre dónde se encuentran los Carlo y Luciano, ahora que su mamá se encuentra hospitalizada, Yadhira comentó: “Con su familia, los niños están bien y Juan está en contacto como todos los días vía telefónica”. La actriz contó que su esposo está muy atento a la situación de salud de su ex: “Sí, claro, por supuesto (que lo sabe). Está muy, muy pendiente, se movilizaron rapidísimo”, dijo.

Por último, Yadhira aseguró que ella y Juan esperan que pronto Lety sea dada de alta y pueda regresar a casa: “Estamos muy pendientes y con toda la fe de que esto va a salir como queremos que salga, que esté con salud y que esté muy pronto afuera, feliz, contenta”. También le quiso mandar un mensaje, en el que reveló, que anhela su recuperación y desmintió que entre ellas haya algún tipo de roce: “Nunca ha habido diferencias, de mi parte, jamás ha habido una sola diferencia, nunca. Le deseo lo mejor como siempre, como toda la vida”, finalizó.

Leticia Calderón anuncia su hospitalización

El pasado 14 de enero, Leticia Calderón tomó su cuenta de Twitter para, como varios famosos durante esta pandemia, anunciar que lamentablemente ella y algunos miembros de su familia (no especificó quienes) habían dado positivo a Covid-19: “Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”. La publicación de la actriz desató una ola de mensajes positivos para ella y los suyos. Un par de días después de hacer este anuncio, el panorama médico de Calderón cambio y fue ella quien dio detalles de lo que estaba ocurriendo.

Después de que la mañana de este sábado, trascendió el reporte de la hospitalización de la actriz, Leticia volvió a tomar su cuenta en esta red social para confirmar la noticia y dar más detalles: “Estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos por su preocupación”. Desde este post, Leti no se ha vuelto a manifestar en redes, debido a que está enfocada en su recuperación. En mayo pasado, la actriz comentó, en entrevista para el programa, de Primera mano, cómo estaban enfrentando, ella y sus hijos, el confinamiento: “Nosotros somos mucho de casa, de hecho, nos gusta pasar mucho tiempo dentro de casa, de hecho, sacar a Luciano es bien difícil, pero te repito hemos estado bien. Tampoco somos inmunes a lo que está pasando, al dolor que están sintiendo muchas personas”, dijo.