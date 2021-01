Atala Sarmiento habla de la foto que Pati Chapoy compartió junto a ella

El nombre de Atala Sarmiento acaparó la atención hace apenas algunos días, y no solo por su reaparición en televisión como invitada del programa televisivo Sale El Sol, sino también por aquella fotografía que Pati Chapoy publicó en sus redes sociales en la que posa junto a ella. Lo cierto es que tras este acontecimiento que logró viralizarse de manera inmediata, surgieron varios rumores, entre ellos el de una posible reconciliación con la titular de Ventaneando, y hasta un supuesto regreso a Televisión Azteca, algo a lo que ella misma se ha referido en una reciente entrevista, en la que de paso opinó sobre la revelación de aquella instantánea que le ha traído gratos recuerdos, orgullosa de esa etapa en la que logró forjar una exitosa trayectoria frente a las cámaras.

Tan directa como suele ser, Atala se refirió a la comentada foto, esto durante una charla que sostuvo desde Barcelona en el programa de radio de Javier Poza, en donde recordó que aquella postal fue capturada durante un viaje que la producción realizó al estado de Campeche, y en el que sufrieron algunos inconvenientes debido a las inclemencias del tiempo. “Fue un viaje polémico, y me imagino que también pues ha de haber sido una imagen polémica. Me da gusto que la hayan compartido, pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos, en donde compartíamos como una familia. Era una convivencia muy intensa, fueron muchos años de muchas historias y como una familia, entonces me da gusto que la hayan compartido…”, dijo la comunicadora visiblemente sonriente.

En ese espacio, Atala aprovechó para poner punto final a los rumores que surgieron a partir de que esa instantánea fuera dada a conocer, pues incluso se dijo que esta sería la señal que indicaría un posible regreso a la televisora del Ajusco, ahora como conductora de un programa unitario. “No estoy renegociando nada para volver a ningún programa unitario en Televisión Azteca, la verdad es que estoy bastante desenchufada de lo que pasa en la pantalla de México. Sí leo los periódicos, sé perfectamente lo que pasa social y políticamente en el país…”, comentó, para luego hablar de su reciente colaboración en Imagen Televisión. “Ni en Televisión Azteca ni en Televisa, en donde sí estoy haciendo cosas, (es) con Andrés Tovar, el productor de Sale El Sol, ahí sí estoy haciendo cosas, pero en Azteca no he tenido contacto con ningún ejecutivo, no me han propuesto ningún programa unitario ni nada…”, señaló.

Ir de TV Azteca a Televisa, un proceso difícil

Luego de recordar el instante en que su vida dio un importante giro al abandonar las filas de Azteca para ir a Televisa, Atala reveló cómo mira la circunstancia en este momento, en el que asegura ha podido mejorar en muchos aspectos, situación por la cual se siente enteramente plena. “Yo no puedo decir que para mí la situación sigue igual porque yo me he esforzado mucho y he trabajado mucho en sanar mi parte… parte del proceso para desintoxicarme, para sanar todo esto fue poner distancia. Poniendo distancia redimensionas las cosas… cuando se terminó mi estancia en Televisión Azteca y luego cuando me fui a Televisa, fue una época muy convulsa y fue muy duro todo, no lo pasé muy bien…”, confesó.

Pero más allá de todo, Sarmiento hizo énfasis en aquellos logros personales que ha podido consolidar, convencida de que hoy mira el pasado con otros ojos, y más entusiasmada que nunca por lo bien que han marchado las cosas a lo largo de este periodo. “Por mi parte, yo no puedo decir que las cosas están exactamente igual que cuando me fui. Están mejor, porque ahora me siento mejor, porque estoy en paz, porque me he reconciliado con muchas ideas de dejar atrás un episodio que fue convulso y complicado y estoy bien… he trabajado muy bien esa parte…”, dijo.

