Eiza González hace frente a la polémica por no hablar español en una entrevista

A más de seis años de haber hecho sus maletas y viajar a los Estados Unidos en busca del sueño americano, la carrera de Eiza González continúa siendo del interés de su público mexicano quien, está atento de cada paso que da la actriz. En ese sentido, los últimos meses, su nombre ha acaparado los titulares por sus constantes salidas con el apuesto modelo Dusty Lachowicz, con quien se dice, sostiene una relación amorosa. Siempre cuidadosa de mantener su vida privada alejada de los reflectores, en las últimas horas, González se vio envuelta en la polémica, luego de no querer responder los cuestionamientos de una reportera que la acusó de no querer hablarle en español.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La controversia surgió luego de que en el programa El Gordo y la Flaca se presentara una entrevista en la que, supuestamente, la actriz no había querido responder en nuestro idioma. Aunque la actriz había preferido guardar silencio, a través de su cuenta de Twitter, rompió el silencio y desmintió la versión del programa de espectáculo y aseguró que no quiso hablar, porque no se estaba respetado los protocolos de sana distancia y que las únicas palabras que pronunció no estaban dirigidas a la reportera, sino a una persona que pidió el respeto para la actriz, razón por la que habló en inglés: “Generalmente no respondo mensajes como éste, pero, para que vean cómo sólo tienen un lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve”, escribió en esta red social.

VER GALERÍA

Eiza continuó prometiendo subir a redes el clip sin cortes de esta entrevista en la que se sacó de contexto lo ocurrido: “Voy a compartir el video sin editar, como lo hacen esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es para darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio, en medio de una pandemia, mientras que una persona camina encima de mí, tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así, al final, les deseo que tengan cuidado”, escribió la actriz quien negó por completo la versión de que ella no quiso hablar en español.

Por último, la actriz quiso dejar claro que ella decide lo que comparte y lo que no con los medios de comunicación: “No tengo la obligación, porque alguien me acose y me haga bullying en la calle, de hablar de mi vida personal”. Eiza también invitó a la producción del programa de espectáculos a exponer la conducta de su enviada: “¿Por qué, los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva?”, finalizó la mexicana. Con esta serie de tuits, Eiza se defendió de las críticas que generó el reportaje de la emisión en la que se le tachó de no querer hablar en su idioma nativo.

VER GALERÍA

No se quedará callada

En diciembre pasado, la actriz ya había alzado la voz y dicho que no está dispuesta a quedarse callada ante los ataques de la prensa: “Fui creciendo con la idea de que no debía caer en las provocaciones de los medios de comunicación y que debía callarme ante todo lo que se decía de mí. Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme”, escribió en redes sociales sentenciado que no permitirá que la prensa la siga atacando.