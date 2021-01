¿Cuáles son las condiciones de Aracely Arámbula para aparecer en la serie de Luis Miguel?

Para hablar de la vida de Luis Miguel es imposible omitir un capítulo de su historia que lo marcó: su relación con Aracely Arámbula. Aunque la actriz ha expresado en varias ocasiones su negativa para autorizar el uso de su imagen y la de sus hijos en este proyecto televisivo, parece que el 2021 le trajo una nueva perspectiva, pues, ahora no está cerrada a la posibilidad de formar parte de este exitoso proyecto. A través de su abogado, el licenciado Guillermo Pous -conocido por estar al frente de casos como la sucesión testamentaria de Juan Gabriel- la actriz ha dado a conocer cuáles son sus condiciones para aceptar el uso de su imagen en la serie del padre de sus dos hijos. Esta posibilidad ya la había estado estudiando desde finales del año pasado, cuando comparó su historia de amor con El Sol con la de la película Titanic.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el representante legal de la actriz contó que, antes de solicitar de sus servicios, Aracely sostuvo un encuentro con la producción de la serie: “Se reunieron en una ocasión con la señora Arámbula, para comentar este punto y, la posición de la señora Arámbula, era muy clara: ‘De ninguna manera quiero aparecer o que haya referencia mía en la serie, es decir, no autorizo el uso de mi imagen en la serie’. Fue después que me pidió a mí que yo interviniera; tuve algunas pláticas con la productora, se hizo el planteamiento de que, si lo que buscan o la necesidad del guion requiere que aparezca la señora Arámbula, entonces, negociemos la autorización del uso de su imagen, lo que es absolutamente normal y justo porque, además, es una pieza fundamental para esta narrativa”, explicó.

En esta charla, el abogado enlistó las condiciones de Aracely para autorizar el unos de su imagen, en las que destaca su intención de formar parte del elenco de la historia: “Que exista una negociación para el uso de su imagen, pero, además, que sean supervisados los contenidos y la manera en la que se va a contar esta historia porque, como la misma señora Arámbula lo dice, es una historia tan bella que no tiene desperdicio al contarse tal cual fue, para que no se convierta en una ficción e, incluso, la tentativa de que fuera ella misma quien se interprete, en el papel de Aracely Arámbula, en esta serie biográfica”. El abogado aprovechó para resaltar la importancia del personaje de su clienta en esta trama: “Ella es la cereza en el pastel que permitiría humanizar al protagonista de la serie, dándole esa estabilidad personal y además de ser la madre de los dos hijos que tiene reconocidos”.

Guillermo Pous está convencido de que se llegará a buen puerto en esta negociación, debido lo valiosa que fue Aracely en la vida del cantante: “Es una historia que duró bastante tiempo (…) es una pieza fundamental en esta etapa del protagonista, lo que nadie más ha podido lograr”. El abogado reveló que saben que, en la segunda y tercera entrega, todavía no aparece Aracely: “Por la información que nosotros tenemos de cómo se hizo o se pudo haber hecho el cierre de guiones, en segunda o tercera temporada, no, no tenemos conocimiento de que se haya llegado hasta esa etapa y además no podemos ir más allá de plantearles cuál era nuestra inquietud. Con absoluta seriedad y respeto fue la plática que tuvimos con la productora”.

Las consecuencias en el caso de no llegar a un acuerdo

El representante legal de la actriz también advirtió que, de no llegar a un acuerdo con la producción de la serie y en el caso de que esta decida incluir al personaje de Aracely, sin su consentimiento, su clienta tendría todo el derecho de demandar: “No solamente porque, esté o no, conforme porque ella sea retratada a través de un personaje en la serie, el uso de la imagen no implica la ficción del nombre real, basta con que pueda ser identificable con actitudes o reacciones, momentos, vivencias, etapas, anécdotas, toda la estructura visual que te permite identificar a esa persona implica el uso de imagen; entonces, se puede reclamar, se puede cuantificar económicamente, ¡claro!, independientemente de lo que narren en esta serie, sea verdad o sea falso, sea bonito o sea feo, el uso no autorizado de la imagen se puede demandar por este uso no autorizado”, finalizó.