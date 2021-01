Nina Rubín cuenta que ya dio su primer beso de telenovela: 'Mi mamá estaba más nerviosa que yo'

El momento más esperado se acerca para Nina Rubín, pues será el próximo 18 de abril cuando se estrene la producción en la que participa, titulada Te Acuerdas de Mí, consolidando así su debut como actriz de telenovelas. Precisamente, ha sido gracias a este proyecto que la jovencita asumirá importantes retos, como el hecho de vivir su primer noviazgo en la ficción y, por qué no, la oportunidad de dar su primer beso, algo que finalmente ha ocurrido y que además ha quedado documentado en los capítulos que próximamente saldrán al aire. Al respecto, la hija menor de Andrea Legarreta ha narrado cómo vivió este instante, para el cual se preparó como toda una profesional, dando muestra del gran talento que corre sus venas.

Con toda sinceridad, Nina habló de cómo fue el día en que tuvo que grabar la escena de su primer beso, interpretando el papel de Fabi, quien en la telenovela es novia del actor Alessio Valentini, que da vida a Edy. “Lo chistoso es que en realidad nunca he tenido novio, y haciendo este personaje ya me tocó el primer beso… Tengo que admitir que cuando pasó, sí estaba muy nerviosa…”, dijo en entrevista con el programa radiofónico de Maxine Woodside, Todo para la Mujer. Lo cierto es que con mucha dedicación y apoyo de su familia, la también hija de Erik Rubín ha podido abrirse paso en este momento de su vida, en el que se mantiene muy entusiasmada por lo que está por venir.

Al hablar de la escena del primer beso, Nina también reveló cómo fue para su mamá este momento, quien siempre ha estado a su lado para guiarla y darle los mejores consejos, algo que ambas han dejado claro a lo largo de estos meses, en los que juntas han concedido algunas entrevistas. “Mi mamá yo creo que estaba más nerviosa que yo… Si veo algunas (escenas) que son muy complicadas o que impliquen muchas emociones fueres como tristeza o enojo, sí lo platico con mi mamá, y ella me da sus consejos…”, explicó la jovencita, que recientemente celebró su cumpleaños número 14, cobijada por todo el amor de sus seres queridos.

A pesar de haberse puesto nerviosa durante la grabación, Nina reveló cómo fue que quedó la escena, la cual asegura pudo lograrse gracias al profesionalismo y a la química que mantiene con su compañero, algo que ha sido esencial a lo largo de todo este proceso. “La escena quedó muy bonita, la verdad. Ya hemos hecho varias así porque la historia es muy bonita, muy entrañable, quedó muy bien y al hacer esa actuación me divertí…”, dijo, para luego hablar de cómo es Alessio. “La verdad es que es un niño muy buena onda, muy lindo, es uno de mis mejores amigos y nos llevamos muy bien…”, dijo al espacio antes citado.

¿En qué se parece Nina a Fabi?

A unos meses de dar vida a Fabi, Nina ha podido encontrar diversos aspectos de su personaje con los que se identifica, algo de lo que ha hablado abiertamente en otra de sus recientes entrevistas. “Me relaciono mucho con Fabi porque hay cosas que digo ‘sí, no’. Es como esta inteligencia y estas ganas de saber, y estas ganas de platicar. Yo creo que me relaciono mucho con eso con Fabi, pero hay cosas que dentro del amor con Edy, que como yo no he vivido (no me identifico). Hay algunas partes en las que digo como ‘Fabi lo ama’ pero yo digo ‘seguro yo ya lo tendría que dejar’. Eso es lo padre, que vives una historia y en mi caso no he vivido muchas cosas que ya está viviendo y es una experiencia muy emocionante para mí…”, dijo para el programa de espectáculos Cuéntamelo Ya!