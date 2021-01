Con una tierna foto, África Zavala y León Peraza celebran los cinco meses de su bebé

Con el corazón lleno de felicidad, África Zavala y León Peraza disfrutan al máximo de este instante de sus vidas, en el que además de estar muy enamorados, tienen la dicha de entregarse por completo a su faceta como papás, esto tras haber dado la bienvenida a su primer hijo, León. Por tal motivo, la pareja no ha dejado pasar la oportunidad para celebrar por todo lo alto el quinto cumple mes de su pequeñito, recordando así que fue el pasado 13 de agosto de 2020 cuando ambos recibieron al nuevo integrante de la familia, de lo más ilusionados y dispuestos a asumir este papel que hoy los mantiene enteramente motivados. Así, ambos continúan escribiendo las páginas de este episodio, teniendo como testigos a sus fieles fanáticos, quienes no han parado de enviarles buenos deseos en un día tan especial como este.

Fue a través de sus redes sociales que tanto África como León revelaron una foto en la que se aprecia el rostro del bebé, haciendo evidente lo mucho que ha crecido y el gran parecido físico que guarda con ellos. Así mismo, agregaron un breve mensaje al pie de la tierna instantánea, que ha recibido miles de me gusta y varias felicitaciones. “Eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Felices 5 meses, Leoncito, te amamos”, escribieron ambos en sus perfiles de Instagram este 13 de enero. Por supuesto, tal muestra de cariño también conmovió a varios famosos, entre ellos Victoria Ruffo y Grettell Valdez, quienes regalaron un “me gusta” a la comentada postal que forma parte del entrañable álbum de los recuerdos de la pareja.

Fue tanta la emoción por la llegada de este día, que África agregó otro lindo comentario a la postal que compartió León Peraza, reiterando el gran amor que tiene por su familia, el cual crece y se hace más fuerte con el paso de los días. “Tan bello nuestro bebé, los amo con toda mi alma”, escribió la actriz, que de inmediato recibió la respuesta de León, con quien ha forjado una de las relaciones más ´solidad del espectpaculo. “@afri_zavala te amamos más”, agregó el galán, que de la misma manera se ha dejado ver en más de una ocasión entregado a su faceta como papá, ya sea recitándole poemas a su bebé o dando una caminata con él por la playa mientras lo lleva en brazos, como ocurrió a principios de enero.

El instante que les transformó la vida

Con el nacimiento de Leoncito, África y León Peraza han tenido la fortuna de vivir una etapa llena de gratificaciones, la cual cobró fuerza desde el día en que ambos tuvieron claro que había iniciado la dulce espera, hasta el instante en que el pequeñito vino al mundo, así lo reveló la actriz en septiembre pasado, durante una charla concedida al programa televisivo Hoy, en la que fue una de sus primeras entrevistas tras debutar como mamá. “Lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo que eso pues lo vamos a tener toda la vida, muy contenta, cada día más enamorada de él y viviendo los dos felices esta etapa…”, dijo en aquel momento.

Así mismo, África habló de los nuevos retos a los que ahora se ha enfrentado, sobre todo en los primeros días luego de dar a luz, un camino que recorre con mucha alegría, pues sabe muy bien que estas experiencias son simplemente únicas. “Lo más difícil en esta etapa ha sido, la verdad la recuperación, no dormir, no duermo nada y Leoncito está pegado a mí todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Todas las mamás te dicen duerme, duerme porque después no vas a dormir, ahora lo entiendo pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten…”, confesó.

