Galilea Montijo aclara los rumores de su relación con Marisol González

Si algo caracteriza a Galilea Montijo es la transparencia con la que suele dirigirse a la prensa, sobre todo cuando surgen rumores en torno a su persona. Precisamente, la conductora del programa Hoy se ha tomado un tiempo para aclarar otra situación, pues luego del regreso al matutino de Marisol González, quien ha logrado superar el Covid-19, se dijo que entre las dos existían supuestas diferencias, información que echó por tierra de una vez por todas, asegurando que lo más importante es, y será siempre, fomentar la sana convivencia entre sus compañeros. Del mismo modo, Marisol se refirió a estas versiones, las cuales se dijo fueron difundidas por un comunicador, desmintiendo todo lo dicho para poner en alto la estima que tiene por la tapatía.

Tan amable como siempre, Galilea se reunió con los medios de comunicación a las afueras de Televisa, en donde fue cuestionada sobre su convivencia con Marisol, explicando las razones por las cuales cree, la gente puede interpretar de otra manera su relación con ella, aunque puso en alto la cordialidad que existe entre las dos. “Yo conozco a Marisol desde que iba acompañando, no me acuerdo a quien, en Vida TV, imagínate desde donde la conozco… y nada, lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal…”, dijo en declaraciones retomadas dadas a conocer en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes.

En ese espacio, Galilea puso punto final a los rumores, agregando que más allá de lo que suele comentarse en otros lados, el compañerismo y la amistad siempre han sido primordiales al interior del foro, pues cada uno de los integrantes de la producción del matutino sabe muy bien que su mayor prioridad es sacar adelante el programa. “Aquí no es nada de nadie, todos los que venimos, venimos a trabajar, venimos a sacar un barcote que es el programa Hoy, que amamos hacer nuestro trabajo. A cada quien le corresponde hacer algo y tratamos de hacer eso lo mejor posible. Ya a nuestra edad, andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo…”, dijo.

¿Qué opina Marisol González?

Luego de su regreso al matutino Hoy, tras haberse ausentado debido al contagio de Covid-19, Marisol platicó con la prensa, apoyando las palabras de Galilea, a quien considera una persona admirable en todos los sentidos. “Nada qué ver… Galilea es una de las personas a las que más admiro por como es en lo profesional, como compañera, es una tipaza y nada qué ver lo que dicen. No tengo idea (de dónde salió la información) …”, reveló la conductora durante la charla, dispuesta a pasar así la página de este capítulo que en recientes días acaparó la atención de los fanáticos del programa, que han estado muy pendientes con su reciente regreso a las transmisiones.

Antes de despedirse, González ahondó en el trato que ha recibido por parte de Galilea a lo largo de todo este tiempo, en el que además ha tenido la oportunidad de colaborar con un equipo que siempre ha sido muy respetuoso con ella. “La verdad es que todos son excelentes compañeros y todos se portan increíble, y en el caso especial de Galilea, siempre. La conozco desde hace muchos años y siempre ha sido un amor conmigo…”, dijo la conductora a las afueras de Televisa San Ángel, retomando así su rutina de trabajo, y enteramente motivada por la nueva etapa que ha marcado a la producción en el inicio de este 2021, un instante que la presentadora asume con total optimismo.

