A un mes del trasplante de Toño Mauri, su hermana Graciela habla de sus avances: ‘Ya podemos hablar con él’

A unos días de que se cumpla un mes (el próximo 15 de diciembre) de la intervención quirúrgica a la que Toño Mauri se sometió para recibir un doble trasplante de pulmón, su hermana, Graciela Mauri, concedió una entrevista a Ventaneando en la que dio detalles de cómo van la recuperación del actor. Optimista, Graciela reconoció que el panorama médico de su hermano es mucho más alentador y que su cuerpo está recibiendo muy bien sus nuevos órganos. Tal como lo reveló hace unos días, debido al daño que le provocó el Covid-19 a sus pulmones, la única opción que tenía era esta cirugía que, por fortuna, fue un éxito. En ese sentido, el hijo del actor ya había adelantado que Toño iba tan bien que ya hasta había comenzado a dar sus primeros pasos por lo que, esperan, que muy pronto vuelva a casa.

Emocionada de compartir con el público de Ventaneando las buenas noticias respeto a la salud de su hermano, Graciela detalló: “Pati, gracias a Dios estamos tan contentos, porque va todos los días con avances importantísimos, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento y angustia, ahorita estamos felices, nos levantamos con noticias todos los días maravillosas, no sé, no podríamos estar más agradecidos con Dios, con la vida, con él, por supuesto, por sus ganas de luchar, estamos muy contentos porque va muy bien”, comentó.

Entre las novedades que han visto en la salud de su hermano destaca el hecho de que el actor ya pueda hablar, además de mantenerse comunicado con su familia a través de mensajes de texto: “Ahora ya podemos hablar con él, ahora ya nos contesta y nos pone en el chat cómo amaneció y nosotros hacemos un rosario, desde que todo esto empezó (…) ahora él entra con nosotros y reza con nosotros y es increíble ver que ya podemos verlos”, detalló la también actriz. La franca mejoría de Toño, le permite ser él quien les da informes de cómo evoluciona.

Graciela destacó la valentía y fuerza con la que Toño ha hecho frente a este problema de salud: “Llevamos un mes de la operación, fue el 15 de diciembre y va de verdad en franca mejoría, va para adelante, aparte, su actitud es impresionante, los doctores lo adoran porque, ustedes lo conocen, siempre está con una sonrisa, hasta para hacer sus ejercicios, siempre está sonriendo, le sonríe a la vida y él está agradecidísimo por esta segunda oportunidad sé que, saliendo de ahí, tendrá muchas cosas qué hacer aquí, porque no creo a una persona que le pase lo que a él le ha pasado, sea nada más por qué sí, creo que hay personas que Dios escoge para algo importante y estaremos esperando para ver qué viene”, explicó Mauri.

Toño Mauri volvió a nacer

En esta charla, la actriz contó cómo, a pesar de que su hermano era saludable, el Covid-19 se complicó repentinamente: “Toño siempre ha sido un hombre muy sano, no es un hombre que fume, no es un hombre que tomara, que se alimentara mal, hace ejercicio, no tiene todos esos factores de riesgo que dicen, nada; de repente, de un día para otro, se complicó la enfermedad y, de ahí, vino todo lo que ha pasado todos estos meses, hasta darnos cuenta que sus pulmones no habían mejorado, no era inflamación, estaban dañados y la única opción para él era el trasplante y para nosotros, imagínate, es una bendición que lo haya podido tener, se lo afortunado que es, volvió a nacer y estamos inmensamente agradecidos con ese donador, con toda su familia”, narró Graciela quien, aunque no sabe cuándo den de alta a su hermano, espera que sea muy pronto.