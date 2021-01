Emma Roberts comparte la primera foto al lado de su bebé, el pequeño Rhodes

Después de que una fuente cercana a Emma Roberts le revelara a la prensa que la actriz se convirtió en mamá a finales de diciembre; esta tarde, la neoyorkina, no sólo confirmó la noticia de su maternidad, sino también compartió la primera imagen al lado de su bebé a quien presentó con sus seguidores. Aunque no mostró la carita del niño, la actriz derrochó ternura con esta postal en la que muestra su lado más protector y en la que aparece cargando a su hijo, mientras lo mira fijamente. Si bien no reveló la fecha exacta del nacimiento del pequeño, sí confirmó que llegó al mundo el año pasado.

Roberts eligió una foto en la que aparece sentada en un sofá de su jardín en el que se ve sentada, luciendo un vestido en tono naranja, a juego con la cobijita de su pequeño: “Gracias 2020 por hacer una cosa bien. Nuestra luz brillante Rhodes Robert Hedlund”, escribió la actriz, revelando el nombre que ella y su novio, Garret Hedlund, eligieron para el niño, un dato que ya se había filtrado a los medios, pero que esta tarde reafirmó la actriz. En el reporte que la semana pasada publicó TMZ, se dijo que el bebé pesó 4 kilos y que nació el pasado 27 de diciembre.

Emma sorprendió a sus seguidores con esta foto, tal como lo hizo con el anuncio de su embarazo que realizó en agosto pasado cuando, con dos imágenes presumió su baby bump al lado de su novio: “Yo y mis dos chicos favoritos”, escribió Roberts quien esperó hasta que su estado fuera evidente para compartirlo con sus fans. A partir de que dio a conocer su embarazo, la sobrina Julia Roberts se dio vuelo compartiendo sus fotos con sus atuendos pre-mamá más estilosos.

En octubre pasado, Emma Roberts protagonizó de un baby shower en el que disfrutó de la compañía de sus amigas actrices Kristen Stewart y Camila Morrone. A través de esta misma red social, la actriz dedicó un mensaje a quienes la cobijaron en este importante día: “Estoy muy agradecida con mi familia y con todos por hacer que mi embarazo se sienta tan celebrado durante momentos tan salvajes”, escribió al lado de una linda imagen de esta fiesta dedicada a su pequeño Rhodes.

El milagro de su embarazo

Sobre su dulce espera, la actriz confesó en entrevista con Cosmopolitan que, su embarazo, ocurrió contra todo pronóstico debido a que fue diagnosticada con endometriosis años atrás: “A finales de los 20 años, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora (…) Me dijeron, ‘Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones’, dije: ‘Estoy trabajando ahora mismo. No tengo tiempo para congelar mis óvulos. Para ser honesta, también estaba aterrorizada. Solo la idea de pasar por eso y descubrir, tal vez, que no podría tener hijos”, detalló en aquella entrevista.