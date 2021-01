Raúl Araiza cuenta cómo fue la convivencia entre su novia y sus hijas en su primer viaje

A finales de diciembre, Raúl Araiza, sus hijas y su novia, María Amelia Aguilar, hicieron sus maletas para, por primera ocasión, recibir el Año Nuevo juntos. La buena relación que su novia ha construido con sus hijas le permitió recibir este 2021 cobijado por el amor de las tres. A sólo unos días de haber recordado en redes la primera cita que tuvo con la psicóloga quien, como él, es colaboradora del programa Hoy, el conductor da detalles de este, su primer viaje en familia, donde también pudo incluir a la mujer que le devolvió la sonrisa y con quien, en febrero próximo, celebrará su primer aniversario de relación. Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el presentador reveló cómo fue que disfrutó de esta especial escapada a la playa.

Si bien, en el pasado, Raúl ya había revelado que Roberta y Camila se llevaban muy bien con María Amelia, fue hasta sus pasadas vacaciones familiares que, por primera vez, compartió imágenes de esta convivencia. Durante esta charla con el programa comandado por Pati Chapoy, Araiza comenzó hablando de cómo es su noviazgo con su compañera de trabajo: “Nos llevamos muy bien porque ya éramos muy cuates y sí, ya mero, le llegamos al año”, comentó. Recordemos que fue a principios del año pasado cuando, en entrevista con Yordi Rosado, Raúl admitió que estaba saliendo con María Amelia con quien, de inmediato, comenzó a dejarse ver en público.

Sobre el inolvidable Año Nuevo que protagonizó con ella y con sus hijas, el conductor detalló: "Acabamos de viajar todos en diciembre, es la primera vez. Se fueron mis hijas conmigo y también se fue, obviamente, María, y la primera semana, la pasamos juntos los cuatro y, la segunda, con los novios de mis hijas", explicó el conductor quien, en Instagram, también compartió fotos de sus yernos a quienes no había presentado en redes antes. Araiza reconoció que todos tiene una relación muy madura: “Como adultos, muy padre la convivencia, la verdad, muy, muy padre, pues como de grandes”, finalizó.

En mayo pasado, durante una entrevista con TvyNovelas, María Amelia habló de la relación que sostiene con las hijas de su novio: “Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue. Tengo una gran conexión con Camila, y Roberta es una tipaza, tiene muchos amigos en común con mi hijo el grande porque tienen la misma edad”, contó. Sobre cómo se llevan sus hijos con Raúl, explicó: “Todavía no han podido conocer a Raúl debido la pandemia, entonces no han convivido, pero están muy contentos con la relación”.

La relación que ambos soñaban

Por su parte, por las mismas fechas en las que su novia habló de la relación con las hijas del conductor, él confesó que con María Amelia ha podido vivir un noviazgo tal como lo había anhelado: “Me encanta la relación que estoy viviendo. Hemos hablado mucho, hemos tenido muchísima comunicación mañana, tarde y noche. Esta tecnología de podernos ver nos ha acercado bastante y el poder hablar de temas como que no nos animábamos”, comentó durante un segmento del programa Hoy, donde la pareja ha posado para varias imágenes compartidas por la producción en redes sociales.