¿Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman quieren más hijos? El actor se sincera

Para Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia convertirse en padres fue un sueño hecho realidad. A un año 10 meses del nacimiento de sus mellizos, Tadeo y Dante (quien lamentablemente falleció en agosto de 2019), el actor confiesa que él y su pareja sentimental, Brenda Kellerman, están buscando convertirse en papás nuevamente, para darle una hermanita a su pequeño Tadeo quien, en marzo próximo, cumplirá dos años de edad. Hace un tiempo, a través de su canal de Youtube Famigovios, el actor y la modelo compartieron con sus seguidores el proceso que vivieron para conseguir que Brenda quedara embarazada de sus bebés, de hecho, publicaron el emocionante momento en el que se enteraron que los mellizos venían en camino.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En entrevista para el programa Hoy, Ferdinando Valencia confesó que sí están planeando agrandar la familia: “El otro día mi mujer me dijo que estaba mi sobrinita y que le dijo: ‘Tía, ¿ya no vamos a tener más niños?’ y Brenda le dijo que le habíamos estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar”, contó. Sobre cuándo le gustaría que esto ocurriera, el actor aseguró que espera que la vida los sorprenda: “Vamos a seguir hablando con la cigüeña y a ver qué pasa, esas cosas se las dejo más a Dios”, explicó. En este reportaje, se dijo que a Valencia y a Kellerman les gustaría convertirse en padres de una niña.

VER GALERÍA

Mientras la cigüeña vuelve a tocar su puerta, se enfocan en su pequeño Tadeo quien, además de caminar, ha comenzado a pronunciar sus primeras palabras y para sorpresa de ambos, el niño aprendió a decir el nombre de su hermanito: “Ve la foto de su hermano y primero decía Dan, ahora, ya dice Dante, Dante, fue su primera palabra y ni siquiera sabemos por qué, porque tampoco éramos tan insistentes en el tema y el primero nombre que pronunció en la vida fue el de su hermano”, comentaron Brenda y Ferdinando, en octubre pasado, también en entrevista con el matutino. El actor bromeó sobre cuándo cree que su hijo diga su nombre: “Por supuesto que la tiene muy difícil no creo que vaya a decir tan rápido Ferdinando, pero sí, el primer nombre que dijo fue Dante”.

Aunque Tadeo es muy pequeño tiene muy claro quién es su hermano, pues la pareja tiene un altar en casa con el que honrar la memoria del pequeño: “Lo recordamos de manera especial como siempre vamos a recordarlo”. En agosto pasado, la pareja recurrió a sus perfiles de Instagram para honrar su primer aniversario luctuoso: “Con la humildad de entender que no te tengo en mis manos, te llevo en mi corazón hoy y siempre. Te extraño”, escribió el actor como descripción de una imagen en la que aparece cargando a su bebé: “Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús conversa con él, para que nos dé consuelo a todos los que te amamos, porque, aunque pase el tiempo, siempre serás nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebé guerrero. 1 año, ángel Dante”, finalizó el actor.

VER GALERÍA

Los momentos más difíciles del adiós a Dante

Recientemente, el actor concedió una entrevista a TvNotas en la que dio detalles del duro proceso por el que pasó su hijo Dante quien, se enfrentó a varias complicaciones médicas desde sus primeros días de vida: “Un día me dice un doctor: ‘Señores, ustedes deben estar tranquilos, este niño va a salir bien’. Al otro día, mi hijo se murió. Ese es el juego hospitalario, lamentablemente, en nuestro país”, narró el actor, quien reveló que en el caso de su hijo hubo varias irregularidades por parte del personal médico en los diferentes hospitales en los que fue atendido.