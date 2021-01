Después de tres años, Yalitza Aparicio regresa a grabar La actriz, originaria de Oaxaca, se encuentra en Guatemala filmando las escenas del episodio que protagonizará en la serie documental 'Peace Peace Now Now'

De un momento a otro, la vida de Yalitza Aparicio dio un giro inesperado, cuando hace poco más de tres años, y luego de aceptar participar en un casting, se convirtió en la protagonista de la película Roma, filme dirigido por Alfonso Cuarón. Gracias a esta espectacular aventura, la originaria de Oaxaca no solo consiguió fama a nivel internacional, sino que además se hizo de un considerable número de fanáticos que han estado muy ansiosos de verla regresar a las pantallas. Finalmente, hoy sabemos que la espera está a punto de terminar, pues la joven estrella ha retomado su trabajo frente a las cámaras para formar parte de un nuevo proyecto que lleva por nombre Peace Peace Now Now, y en el que compartirá créditos con otras figuras de gran renombre.

La noticia causó gran sorpresa entre el público, luego de que este 10 de enero se diera conocer que Yalitza ya se encuentra en Guatemala filmando el capítulo que ella misma protagonizará, el tercero de cuatro de una serie documental que retratará a las mujeres que han logrado sobrevivir a la violencia machista en Latinoamérica. A través de las redes sociales, la producción compartió una de las primeras imágenes capturadas durante el rodaje de este episodio, el cual se especifica será dirigido por la cineasta Pepa San Martín. En la foto, aparece el rostro de la oaxaqueña de 27 años con la mirada hacia el cielo, mientras de fondo se percibe parte de la locación al aire libre en donde se está llevando a cabo la grabación.

Ha sido tan significativo para Yalitza este regreso a las pantallas, que apenas en octubre pasado se expresó sobre esta experiencia fílmica en la que también participan Ester Expósito, la actriz Daniela Vega, así como la cantante del grupo musical Garbage, Shirley Manson. “Estoy emocionada de saber que estas historias se contarán desde las perspectivas de cuatro mujeres, cada una de las cuales hemos luchado en nuestros campos de alguna manera y hemos buscado traer atención vital para sus casos”, dijo Aparicio en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE. Por ahora, se sabe que ya hay dos episodios filmados de este trabajo cuyo estreno será a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué va la participación de Yalitza?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, Aparicio contará la historia de los abusos sexuales que sufrieron abuelas en la comunidad de Sepur Zarco, en Guatemala, así como el saqueo de la ciudad durante el periodo de la guerra civil. De esta manera, la intérprete no solo retomará su actividad frente a las cámaras, sino que además no se apartará de aquellos temas que a lo largo de estos meses han sido de gran interés para ella, como los enfocados a los derechos de la mujer. Lo cierto es que Yalitza ha demostrado que más allá de su naciente talento como actriz, el orgullo de ser portadora de un mensaje ha sido primordial, algo que sus fanáticos no han parado de aplaudir y que sin duda la han hecho sentir muy motivada.

En sus redes sociales, Yalitza también ha dado algunos vistazos de esta nueva etapa y de lo ocurre durante las grabaciones, aunque sin dar más detalles que las imágenes que comparte, pues recordemos que si algo la caracteriza, es la discreción que mantiene en torno a sus planes profesionales. “Día 3”, escribió en un breve clip que grabó en uno de sus trayectos por carretera, al cual añadió una etiqueta en la que se puede leer la leyenda “en algún lugar del mundo”.

