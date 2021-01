Graciela Mauri del trasplante de su hermano Toño: 'El daño en el pulmón era muy fuerte, tanto, que los doctores dijeron que la opción era esta'

Después del doble trasplante de pulmón que recibió Toño Mauri, el actor se encuentra en franca recuperación. Tras la intervención del histrión, ha sido su familia más cercana quien ha mantenido informados a los medios de comunicación sobre su estado de salud. Hace unos días, su hijo, Antonio Mauri, confesó que su papá iba tan bien que ya había empezado a caminar; ahora, es la hermana del actor, Graciela Mauri, quien habló de la evolución del histrión quien ha estado acompañado en todo momento por su esposa, Carla Alemán.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz y cantante dio detalles de cómo sigue su hermano: “Ahora sí vemos la luz, Toño va mejorando día con día con la bendición increíble de haber podido recibir los pulmones de este donador hermoso que pedimos, Dios que tenga en su gloria. Está agradecidísimo, yo sé que, en cuanto él salga de ahí, lo primero que va querer es agradecerles a todos, platicar con ustedes, sé que, para como es Toño, contará cada detalle de lo que ha vivido”, comentó optimista.

Graciela calificó el trasplante de su hermano como un milagro: “El daño en el pulmón era muy fuerte, muy, muy fuerte, tanto así que los doctores dijeron que la opción era esta y, al principio, también es miedo, decir, cuándo va a pasar esto, pero cuando Diosito pone las cosas, sucedió tan rápido que es un milagro, es una bendición enorme”, la actriz aseguró que esta ha sido una situación muy difícil para todos en casa: “Es algo que no le deseo a nadie, a ninguna familia, por eso les pido que se cuiden mucho, que no bajen la guardia, que tomen conciencia que esto le puede pasar a cualquiera”, comentó.

Aseguró que la parte más difícil de la situación con su hermano no poder estar cerca de él: "Si le pasa a uno de los tuyos es un sufrimiento espantoso que, como te digo, no se lo deseo a nadie, es muy feo, porque además es una enfermedad que tienes que pasar solo, donde como familia no puedes estar con la persona que amas”, finalizó. Esta no es la primera ocasión que Graciela habla con la prensa de la situación de su hermano a quien, según ha dicho, anhela reencontrarse con él: “Los planes son, en cuanto se pueda, ir y estar con él, ir a verlo, abrazarlo, ese día lo sueño ya, porque ahorita, ellos están en Miami y nosotros estamos en México y todavía no es el momento, pero ya va a ser muy pronto, contamos las horas”, comentó hace unas semanas en entrevista con Ventaneando.

Los primeros pasos de Toño

La semana pasada, Antonio Mauri, hijo del actor, se mostró muy optimista durante una entrevista con el programa Sale el Sol, donde reveló el último logro de su papá tras el trasplante: “El doctor está súper contento de cómo salió todo, ya ahorita está caminando, va súper bien, entonces. Lo que sigue es que nos lo regresen y empezar a hacer terapia física para recuperar su fuerza, pero el pulmón ya está súper bien, ya puede regresar a la vida”, el joven aseguró que espera que muy pronto su papé esté de nuevo en casa: “Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos los regresan aquí a casa, y bueno, vamos a seguir así cerca para seguir monitoreando todo”, comentó.