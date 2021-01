Raúl Araiza revela que podría someterse a una cirugía

Más allá de su trabajo frente a las cámaras y sobre los escenarios, Raúl ‘El Negro’ Araiza, siempre se ha mantenido muy pendiente de su estado de salud, por lo que en ocasiones anteriores ha tenido que tomarse un tiempo para atender algunas circunstancias médicas, como cuando en julio de 2020 se sometió a una cirugía de hernia umbilical, de la cual dio detalles a través del programa televisivo Hoy. A unos meses de ese suceso, el conductor ha revelado que debido a un padecimiento conocido como golfer’s elbow (codo de golfista), es probable que próximamente tenga que realizarse una operación, pues aunque ya ha recibido ciertos tratamientos el problema persiste, según explicó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, en el que además habló de cómo marcha todo en el terreno sentimental.

Tan amable como suele ser con la prensa, Araiza destacó la premura con la que debe someterse a este nuevo procedimiento, pues ha venido atendiendo el problema desde hace ya algunos meses, aunque todo indica que la cirugía podría ser la opción más viable en esta situación. “Yo sí (requiero cirugía), me urge operarme el codo, mira que la espalda es mi tema. El codo, lo usas para todo. Ya me infiltraron, ya me pusieron plasma, me acabo de pegar en el mismo lugar, dices: ‘¡Qué mala suerte!’…”, dijo, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo De Primera Mano, al hablar de cómo se encuentra su familia, en especial su mamá, la señora Norma Herrera, a quien él y su hermano han visitado en días pasados tomando sus precauciones, esto debido a la pandemia.

Por otro lado, Araiza explicó un poco más sobre su padecimiento, revelando incluso las razones por las cuales, según piensa, se originó este malestar. “Se llama golfer’s elbow (codo de golfista). Te da adentro o todo lo que es para afuera… yo creo que pues ya es de mi edad… es articulación. Todos tenemos achaques pero hasta que lo usas diario (el codo), dices: ‘Cómo molesta’…”, explicó. Pero ¿qué es exactamente el codo de golfista? De acuerdo con la US San Diego Health, el codo de golfista es un padecimiento que se caracteriza por un dolor que va desde el codo a la muñeca pero en el lado interno. Así mismo, se sabe que las causas están relacionadas por la fuerza excesiva usada para doblar la muñeca hacia la palma de la mano, como ocurre al balancear un palo de golf o un bate de béisbol.

Un año de amor

Recordemos que en días pasados, Raúl Araiza y su novia, María Amelia Aguilar, celebraron un año desde su primera cita romántica, un instante que fue celebrado por ambos a través de las redes sociales, espacio en el que la psicóloga le dedicó a su amado un bello mensaje. “Hace un año me dijiste: ‘Vamos… ¡confía! Y fuimos a comer por primera vez. Del mismo modo, ‘El Negro’ respondió al gesto de cariño, motivado por esta relación que poco a poco han hecho pública. “Sigue confiando mi bella doc, ¡vamos por más!”, escribió el conductor.

Aunado a este bello momento, está la celebración de las pasadas fiestas, una gran oportunidad que tuvo la pareja para viajar en familia, lo que les permitió recibir el año en el puerto de Acapulco, algo de lo que Araiza habló en su reciente charla con los medios. “Acabamos de viajar en diciembre, todos juntos, es la primera vez, se fueron mis hijas conmigo y también se fue obviamente María y la primera semana juntos los cuatro y la segunda con sus novios de mis hijas. Como adultos, muy padre la convivencia, la verdad, como de grandes, y ellas que se ha llevado tan bien la verdad me da mucho gusto…”, dijo.

