María Fernanda, hija de 'El Canelo', disfruta de su fiesta de cumpleaños

Fue el pasado 28 de diciembre cuando María Fernanda, hija de Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, cumplió tres años de edad, pero no fue sino hasta este fin de semana que sus papás le festejaron su cumpleaños. Como cada año, la familia recibió el año en la playa, situación que los hizo retrasar el festejo de la niña quien robó miradas con el original atuendo que eligió para su fiesta, de la que su mamá, compartió una foto en Instagram donde vemos a la festejada posando con sus papás. Aunque no dio más detalles de esta celebración, a tenor de la producción que se ve en la foto de la tapatía, este cumpleaños, fue tan espectacular como el del año pasado en el que eligieron el clásico del ballet, El lago de los cisnes, como temática.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda Gómez, novia de El Canelo, publicó una imagen del posado familiar en el que participaron a su llegada al festejo de su pequeña María Fernanda. La tapatía acompañó esta imagen, de tres emojis, uno de un pastel, uno de corazón y uno de un girasol que, según se aprecia en esta foto, fue la flor que eligieron para adornar este festejo. En esta instantánea llama la atención el original atuendo que lució la cumpleañera, combinó su vestido con unas botas con la que le dio un aire campirano a su outfit, además de llevar un tocado de flores rosas, blancas y azules. Gracias a los adornos que vemos en la imagen (rosas, herraduras y cactus), este festejo tuvo un toque vaquero.

Por su parte, El Canelo y Fernanda Gómez también dieron lecciones de estilo; ella, con un vestido con estampado en tonos pastel que también usó con unas botas vaqueras, parecidas a las de su pequeña hija. Por su parte, el boxeador, eligió un atuendo negro, de pies a cabeza, que combinó con unas gafas de sol a juego. Aunque en esta ocasión Fernanda no compartió más detalles de esta fiesta, gracias a los anteriores festejos de la niña, tenemos claro que disfrutó de una espectacular fiesta como las que suele ofrecer el boxeador, aunque, debido a la pandemia, lo más probable, es que sólo hayan sido convocados los más cercanos a la familia.

Esta foto se torna muy especial debido a que tenía un tiempo que los Álvarez no posaban juntos, además de que, en esta instantánea, María Fernanda, se ve muy cambiada con su imagen de niña grande. Lo que no cambió en la niña, fue su gusto por disfrazarse, pues adora utilizar originales diseños como el que eligió para su festejo de cumpleaños aunque, no siempre espera una ocasión especial para jugar con sus atuendos, tal como compartió en octubre pasado su mamá en Instagram donde publicó un par de fotos en las que se ve a la niña vestida de Mulán y de Cenicienta.

El parecido de María Fernanda a su papá

La semana pasada, Fernanda Gómez compartió a través de Instagram algunas imágenes de la familia durante sus vacaciones en la playa, en medio de esta escapada familiar, decidieron partir una rosca de Reyes, una tradición que le provocó mucha emoción a María Fernanda quien encontró en su trozo al Niño Dios, con quien posó feliz para una imagen que le pidió a su mamá. En esta secuencia de fotos, destaca una en la que aparece la niña junto a su papá y en la que el parecido que guarda con el pugilista es impresionante.