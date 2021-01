Natalia Jiménez anuncia su divorcio de Daniel Trueba tras seis años de matrimonio

Fue en diciembre de 2015 cuando, para sorpresa, no sólo de sus fans, sino de su familia y amigos, Natalia Jiménez unió su vida en matrimonio con Daniel Trueba, su entonces mánager. La cantante eligió su cumpleaños número 34 para casarse con el que entonces era su mánager en una íntima ceremonia de la que, sus invitados, no sospechaban. Con el objetivo de evitar especulaciones en torno a su separación, esta tarde, la exvocalista de La Quinta Estación, dio a conocer, a través de un comunicado de prensa que compartió en sus redes sociales que se encuentra en proceso de divorcio del padre de su hija, la pequeña Alessandra.

En este texto, la cantante reveló que esta decisión la tomó hace unos meses, pero que quiso esperar el momento idóneo para compartirlo con su público: “Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba. Normalmente, llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado a que soy una persona pública, es mejor exponeros este tema directamente a vosotros, como público, que siempre me habéis apoyado a través de los años y habéis estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas”, se lee en la primera parte del mensaje.

La cantante continuó asegurando que, en estos momentos, su prioridad es su hija, por quien quiere llevar este proceso de la forma más privada posible: “Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra. Agradezco de corazón vuestro apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto con esta decisión. Por el momento no voy a dar entrevistas ni emitir otro tipo de comentario al respecto”, se lee en el documento.

Fue en enero de 2016 cuando, a través de su cuenta de Instagram, la cantante sorprendió a sus fans con el anunció de su boda: “Menudo cumpleaños. ¡Me acabo de llevar una boda de regalo! I love you Danny”, escribió al lado de una imagen en la que presumía su sortija de casada. Tras dar la noticia, Jimena compartió otra imagen, esta vez, para mostrar el espectacular vestido, de la firma Rosa Clará, que eligió para darle el “sí acepto” a Daniel: “Gracias a nuestros mejores amigos y familia por estar con nosotros esta noche. La llevaré siempre en el corazón”, escribió como descripción de la imagen.

La boda sorpresa

En entrevista con el programa La Hora Hola, trasmitido por ¡HOLA! Tv, Natalia dio detalles de cómo preparó este enlace con el que tomó a todos sus invitados por sorpresa: “Mi boda fue de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida, porque nadie en la boda sabía que era una, todo el mundo pensaba que eso era mi cumpleaños, sí, yo les mandé invitaciones (…) todo el mundo decía, ‘pero qué raro que este, el 34 cumpleaños, eso no lo celebra nadie así, en el hotel. Yo me aparecí, con todos los invitados, vestida de negro, como siempre, mi marido vestido de frac, divino. En un momento yo dije: ‘Me voy al baño’, me fui a poner mi vestido de novia, nadie sabía nada, entonces él se puso a hablar y dijo: ‘Esta noche, además de venir a pasarla bien con Natalia en su cumpleaños, tenemos muchas sorpresas y salí yo”, contó en aquella ocasión.