Después de la confusión, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se realizan nuevas pruebas de Covid-19

La última semana ha sido de incertidumbre para Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray quienes, a su regreso de sus vacaciones en Aspen, se realizaron la prueba de Covid-19, tal como lo vienen haciendo desde que comenzó la pandemia, ya que ellos no han parado de grabar el programa ¡Qué importa!, para sorpresa de ambos; primero, el conductor resultó positivo y ella no, por lo que se practicaron otra prueba en la que él salió negativo y Sofía fue quien supuestamente tenía el virus. De inmediato, la pareja siguió el protocolo y se aisló, pero se dijo confundida por cómo se dio su caso, situación que los hizo sospechar que se trataba de falsos positivos, una teoría que confirmaron esta tarde, luego de practicarse una prueba rápida en el que ambos resultaron negativos.

A través de varias historias de Instagram, mismo medio por el cual Sofía Rivera Torres ha mantenido informado a sus seguidores, la conductora dio a conocer las novedades de su estado: “Como bien saben, nos habíamos llevado un super susto. Llevábamos todo el año pasado haciéndonos nuestras pruebas de Covid, fuimos muy responsables, antes y después de salir a cualquier lugar, nos las hacíamos regularmente porque nosotros nunca dejamos de ir al foro”. Según narró, tras recibir su resultado positivo supo que algo no estaba bien: “Yo le dije a Eduardo, a ver, yo esto no me lo creo, si algo estuviera mal en mi cuerpo… digo, puede ser que sea asintomática, pero qué raro que tú ayer positivo y yo hoy”.

Aunque tenían duda, los conductores se aislaron esperando algunos días para volverse a realizar una nueva prueba. Tras compartir con sus seguidores su caso, la pareja fue contactada por un laboratorio que realiza pruebas en casa, equipo que esta mañana le aplicó el nuevo test a ambos: “Acaban de venir a hacernos la prueba de antígeno y la prueba PCR (…) vinieron a la casa, súper fácil, súper rápido, en 20 minutos nos hicieron las pruebas. Los resultados de la PCR nos lo entregan mañana, pero, la prueba de antígeno, que es rápida -tienes los resultados en 15 minutos- nos dio, negativa yo y negativo Eduardo, ¡no lo puedo creer!, o sea, literalmente, nos arrojó dos falsos positivos, dos días seguidos a la misma familia”, narró Sofía.

Ayer por la tarde, en medio de su aislamiento, Sofía Rivera se dirigió a sus seguidores para informarles que, tanto ella como Eduardo, se encontraban bien de salud y habló de sus sospechas: “Estamos bien, como pueden ver, estamos perfectos, estamos haciendo el programa desde acá, no creemos tener Covid y, si lo tenemos, somos súper asintomáticos, pero bueno, estamos obviamente tomando todas las precauciones necesarias, estamos haciendo el programa de casa por eso”, dijo. La presentadora aprovechó para agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño: “En dado caso de que sí tuviéramos Covid, tendríamos que dejar pasar unos días, ya nos contactaron muchas personas por aquí para darnos consejos”.

¿Qué ocurrió con las pruebas de la pareja?

Hace unos días, Sofía y Eduardo revelaron que, debido a que tienen familiares lidiando con problemas de salud, ajenos al Covid, a su regreso de Aspen, se realizaron las pruebas de Covid para poder visitar a los suyos. Al recibir los resultados primero, él dio positivo y un día después, ella, esta situación levantó dudas en la pareja: “Estamos muy confundidos y también medio estresados… No tenemos síntomas, nos sentimos perfectamente, entonces nos vamos a esperar, vamos a estar aislados de aquí al viernes y el viernes vamos a ir a hacernos una prueba”, tal como lo adelantaron, hoy, un equipo médico acudió a su hogar para disipar sus dudas.