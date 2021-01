Tras la sensible muerte de su papá, Adrián Uribe se refugia en el amor de su pequeña Emily Thuany Martins, prometida del comediante, compartió en redes una tierna imagen de su prometido pasando tiempo con su hija

En medio de la felicidad que embarga a Adrián Uribe por el reciente nacimiento de su hija Emily, el pasado lunes, el actor lamentó a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de su papá quien, según dio a conocer hace unos días fue una víctima más del Covid-19. Ante el duro momento por el que está atravesando, el comediante se ha refugiado en el amor de su prometida, Thuany Martins quien, hace unas horas, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un lindo mensaje a Uribe, a quien describió como el mejor papá, en una publicación en la que vemos al actor cargando a su pequeña hija y dándole un tierno beso en la mejilla.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la modelo brasileña publicó: “Gracias por ser el mejor papá. ¡Somos afortunadas de tenerte en nuestras vidas! Te amamos mucho, mucho”. El post de Thuany provocó de inmediato la reacción de Uribe quien retomó la foto en su perfil y le respondió con un, “Y yo a ustedes”. En la imagen, además de mostrar su lado más protector al lado de Emily podemos ver cuánto ha crecido la bebé desde que, en exclusiva para ¡HOLA!, nos la presentaron, a finales de noviembre. La niña ha dejado atrás su imagen de recién nacida y ahora la vemos muy despierta derrochando ternura al lado de su famoso padre.

En esta foto, también podemos ver que la familia continúa disfrutando de la playa, destino donde recibieron el Año Nuevo. El pasado 3 de enero, Thuany recorrió a esta misma red social para compartir un video en el que vemos a Adrián cantándole a la bebé mientras, ella, balbucea. La modelo eligió estas tiernas imágenes para recordar el segundo cumplemes de su hija a quien vemos muy atenta a su papá intentando seguir el ritmo de la tonada y moviendo las manos y los piecitos. Desde que se enteraron que Emily venía en camino, Thuany y Adrián compartieron con sus seguidores detalles de la dulce espera y, ahora que ya la tienen entre sus brazos, han querido hacer partícipes a su comunidad en redes sociales de este feliz momento familiar.

Adrián y el triste adiós a su papá

Aunque está feliz con su nueva paternidad, esta semana, el panorama del actor se tornó agridulce por el repentino fallecimiento de su padre a quien le dedicó un cariñoso mensaje de despedida en las redes. Con una foto, captada en el cumpleaños número 77 del señor, en agosto pasado, Adrián escribió: “Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños. Hoy ya estás en el cielo en la presencia de Dios. Buen vieja pa’. Te vamos a extrañar mucho”, escribió el actor quien con regularidad compartía fotos al lado de su padre en Instagram, medio en el que dejó testimonio de la excelente relación que tenían.

Tras dar a conocer la noticia de la muerte de su papá, Adrián comenzó a recibir un sinfín de mensajes de aliento por parte de familiares, amigos y fans, situación por la que decidió romper el silencio y, en un clip que también publicó en Instagram, reveló la causa de la muerte: “Hola a todos, quisiera dar las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escribirme, de llamarme, de mandarme un mensaje para darme las condolencias a mí y a toda mi familia por la triste pérdida de mi padre (…) Quiero aprovechar este video para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del Covid, que mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad”, narró el actor en este conmovedor video en el que pidió no bajar la guarda para evitar más contagios.