Pati Chapoy, orgullosa del nombramiento de su esposo como nuevo presidente del Cruz Azul

Esta tarde, el nombre de Álvaro Dávila acaparó los titulares de los medios deportivos nacionales debido al anuncio de su nombramiento como Presidente Ejecutivo del Cruz Azul, una noticia que no sólo causó sensación entre los medios de comunicación, también en el hogar del ex directivo de Monarcas Morelia. Entre las reacciones que más llamaron la atención figura la felicitación que su esposa, Pati Chapoy, le dedicó en Instagram por este logro profesional. Aunque Pati ha preferido mantener su matrimonio alejado de los reflectores, en ocasiones especiales como esta, la conductora sí comparte su lado más familiar con sus seguidores quienes adoran verla en su papel de abuela, sobre todo con su nieta mayor Martina quien le heredó la simpatía.

A través de un comunicado de prensa, esta tarde, el club dio a conocer: “Cruz Azul Futbol Club da la bienvenida a uno de los directivos más experimentados del futbol mexicano. Nuestra institución se enorgullece en presentar a Álvaro Dávila Alanís como nuevo Presidente Ejecutivo de Cruz Azul Futbol Club. Álvaro Dávila es un gran conocedor del futbol mexicano, además de lograr en 2002 que la Federación Internacional Historia y Estadísticas de Futbol nombrara a Monarca Morelia como el Mejor Club del Mundo. En el invierno del año 2000, Álvaro fue artífice del histórico título de liga obtenido por Monarcas Morelia. Sabemos que tu experiencia, profesionalismo y liderazgo serán los cimientos que consoliden nuestro proyecto deportivo”.

Minutos después del anuncio, Pati utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje: “Felicidades por tu nombramiento como Presidente Ejecutivo de @Cruzazulfc. Aquí con José Marín y Víctor Manuel Velázquez de la Directiva de la máquina”, escribió, al lado del hashtag #Hazquesuceda. Sobre esta noticia, Álvaro Dávila declaró, en entrevista con W Deportes: “En 2019 terminé mi relación con el Grupo Salinas en lo que era Monarcas Morelia y con todo esto del año tan raro apareció esta oportunidad, es como si a un corredor de coches le ofrecen conducir un Ferrari, son cosas que se le deben de agradecer a la vida”.

La historia de Pati y Álvaro

En 2018, Pati le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que contó cómo fue que llegó al altar con Álvaro: “Cuando nos conocimos y nos enamoramos decidimos, primero, vivir juntos, pero es lo que se debe de hacer, debes conocer una persona, que te conozca cómo eres, con la cara lavada y con tus buenos y malos humores, tal cual (…) Nos casamos un buen día, decidimos casarnos y decidimos trabajar mucho como pareja, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, después conocer a tu pareja”.

Pati reveló cuál es el secreto de un matrimonio de más de 40 años: “Álvaro tuvo la brillante idea de, a los tres años de casados, más o menos, o antes, creo que cuando nació Rodrigo, de psicoanalizarse y al poquito me dijo:''¿por qué no te psicoanalizas?' y empecé a psicoanalizarme también, para conocerme, para conocer cómo podía manejar muchas cosas, no nada más la parte personal y la parte de un matrimonio, sino para ver cómo yo manejaba todo lo que me estaba sucediendo, porque no te prepara nadie para el éxito, para que te valores, para salir adelante, sin culpas, sin remordimientos, es como un diplomado en madurez y así lo hemos hecho”, comentó.