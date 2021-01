Atala Sarmiento reaparece en televisión, ¿se acerca su regreso a la pantalla chica?

Ha transcurrido más de un año desde que Atala Sarmiento hizo una pausa de su trabajo en la televisión, motivo que además le permitió mudarse a la ciudad de Barcelona, en donde actualmente reside junto a su esposo, David Ródenas, desde septiembre de 2019. Sin embargo, la conductora nunca ha perdido el contacto con su público mexicano, al que una vez más ha dado una grata sorpresa, al aparecer la mañana de este 7 de enero en una especial colaboración dentro del programa de espectáculos Sale El Sol, en el que vía streaming y enlazada desde de España, dio muestra de su profesionalismo para comentar algunas notas de la farándula, como solía hacerlo cuando formó parte de las filas de Ventaneando y, posteriormente, de Intrusos, espacio que estuvo al aire por Televisa, siendo este el último proyecto del que formó parte en la pantalla chica.

Lo cierto es que la reaparición de Atala fue tan comentada por sus fanáticos en redes, que hubo quienes vieron en esta colaboración la posibilidad de un pronto regreso de la presentadora a la televisión, aunque hasta el momento no hay nada claro ni mucho menos confirmado. Eso sí, la periodista de espectáculos dijo sentirse muy emocionada y agradecida por la oportunidad de reencontrarse con su público a través de la señal de Imagen Televisión. “¡Qué ilusión transmitir en directo desde Barcelona a México! ¡Gracias amigos de @saleelsoltv por esta invitación. Saben que son mis consentidos”, escribió en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram, y en la que mostró una foto de su televisor en la que aparece junto a sus colegas mientras comentaban una noticia.

Cabe destacar que durante el encuentro, Atala compartió pantalla con los periodistas Ana María Alvarado, Carlos Quirarte, Joanna Vega-Biestro y Héctor Vargas, esto a lo largo de una sección llamada Pájaros en el alambre, en la cual la comunicadora se dejó ver muy sonriente y con esa chispa que siempre la ha caracterizado. Por supuesto, al final de su participación, que ocurrió en varios momentos del programa, se tomó unos segundos para despedirse, reiterando la enorme felicidad que invadió su corazón al estar presente en el matutino. “Gracias a ustedes, no saben cuánta ilusión me hizo saludarlos, verlos y acompañarlos”, dijo, para luego enviar algunos besos frente a la cámara, no sin antes revelar que estos días se ha estado cuidando mucho, debido a las condiciones de salud que prevalecen debido a la pandemia.

¿Por qué Atala se mudó a España?

Luego de renunciar a las filas de TV Azteca, empresa para la que trabajó durante gran parte de su vida como periodista, Atala probó suerte en Televisa, sin embargo, el proyecto al que se incorporó, la emisión Intrusos, finalizó en junio de 2019. Posteriormente, la periodista emprendió cambios significativos, como el hecho de mudarse a la ciudad de Barcelona, esto por un par de importantes razones, entre ellas la promesa que le hizo hace algún tiempo a su abuelo antes de que este falleciera. “Me acerqué a su oído y muy bajito en secreto le dije: ‘Yo te prometo que voy a volver’ y sentí como me apretó la mano, y a la mañana siguiente tempranitito se murió. Entonces era un pendiente en la vida que yo tenía…”, dijo en septiembre de 2019 a las cámaras de Televisa Espectáculos.

Así mismo, Atala contó que debido al crecimiento profesional de su esposo ambos se vieron en la necesidad de emprender una vida por España, lo cual la ha llenado de mucha motivación. “Todo empezó por eso (por el trabajo), entonces también cuando él me dijo que estaba ante esta posibilidad yo le dije: ‘Es el momento para ti’", señaló en aquella entrevista. Por si fuera poco, la presentadora tiene la fortuna de permanecer más unida que nunca a su familia, pues recordemos que su hermano Rafa Sarmiento y su cuñada, Jimena Pérez, también radican en la Madre Patria, por lo que continuamente están en contacto.

