Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sospechan que sus pruebas de Covid son falsos positivos

A unas horas de que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray utilizaron Instagram para dar a conocer la situación que están viviendo, tras haber recibido sus resultados de la prueba de Covid-19, la conductora de ¡Qué Importa! tomó nuevamente su perfil en esta red social para dar a conocer que, tanto ella, como su esposo, se encuentran bien de salud, esperando algunos días para volverse a realizar una nueva prueba que les disipe sus dudas. Lo que ocurrió con el matrimonio (que llegó al altar en noviembre pasado) es que, tras sus vacaciones en Aspen, decidieron practicarse el test para poder convivir con familiares que están atravesando por otras situaciones médicas; fue entonces que la prueba de Eduardo resultó positiva, pero la de ella no. Ante la confusión, se realizaron un análisis más, para sorpresa de ambos, él resultó negativo y la conductora fue quien dio positivo, lo que los hace sospechar que se trataron de falsos positivos.

Después de compartir esta información con sus seguidores, la presentadora volvió a compartir varias historias en la que dio más detalles, esto luego de la ola de artículos que se generaron en los medios de comunicación tras contar esta situación. Con el objetivo de darle certidumbre a su familia y seguidores que han mostrado preocupación por su estado de salud, Sofía dijo: “Oigan, me quiero reportar con ustedes para que vean que estoy vivita y coleando. Me mandó mi papá, ahorita, unos artículos en internet de que: 'Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray dan positivo a Covid, dicen estar confundidos', entonces, para que no se nos preocupen, aquí andamos”, comentó.

La presentadora continuó revelando que, aunque se sienten bien de salud están siguiendo el protocolo de aislamiento, razón por la que incluso están grabando el programa ¡Qué importa! desde su hogar: “Estamos bien, como pueden ver, estamos perfectos, estamos haciendo el programa desde acá, no creemos tener Covid y, si lo tenemos, somos súper asintomáticos, pero bueno, estamos obviamente tomando todas las precauciones necesarias, estamos haciendo el programa de casa por eso”, explicó. Aprovechó para agradecer a sus seguidores que le han escrito para apoyarla con la situación: “En dado caso de que sí tuviéramos Covid, tendríamos que dejar pasar unos días, ya nos contactaron muchas personas por aquí para darnos consejos y para hacernos pruebas a domicilio y todo, pero estamos bien”.

Por último, Sofía reconoció que debido a que no presentan síntomas y al hecho de que las pruebas fueron irregulares en sus resultados, tiene la sospecha de que exista un error: “Échennos buena vibra para que sigamos así de bien, como vamos, y sí creemos que fueron falsos positivos, ¡qué estrés!”, finalizó. En ese sentido, el matrimonio ya había revelado que sus pruebas podrían haber presentado algún error: “Estamos muy confundidos y también medio estresados… No tenemos síntomas, nos sentimos perfectamente, entonces nos vamos a esperar, vamos a estar aislados de aquí al viernes y el viernes vamos a ir a hacernos una prueba al Hospital Ángeles”, comentaron el pasado martes.

La íntima boda de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Desde el comienzo de la pandemia, los conductores de ¡Qué importa! se han mostrado su preocupación por seguir los protocolos para evitar contagios, por esa razón, a principios de noviembre decidieron unir sus vidas en matrimonio en un íntima boda en la que la sana distancia fue la regla principal de la recepción que realizaron en una terraza de un hotel de la Ciudad de México en la que estuvieron acompañados de no más de 30 personas: “Nuestra prioridad fue cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros invitados y, precisamente, por la poca cantidad de gente que teníamos, no queríamos que se agregaran personas, que llegaran medios y que nuestros familiares estuvieran que estar pasando ahí entre la gente, así como todos apretados, eso es justo lo que queríamos evitar”, contó para explicar por qué decidieron adelantar el enlace y, de esa manera, despistar a los medios.