En medio de sus vacaciones, Geraldine Bazán sufre lesión en la rodilla

Si algo caracteriza a Geraldine Bazán es la actitud tan positiva que siempre asume ante la vida, a pesar de los contratiempos que pudieran surgir, como ha ocurrido en esta ocasión, cuando en medio de sus fabulosas vacaciones por la Rivera Maya sufrió un accidente. Por fortuna, todo se encuentra bajo control en estos momentos, tomando los cuidados necesarios y disfrutado del paradisíaco destino en compañía de sus adoradas hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, con quienes tuvo la dicha de recibir el Año Nuevo, luego de que las pequeñas pasaran la Navidad con su papá, Gabriel Soto. Tan cercana a sus fanáticos, la estrella compartió detalles de lo ocurrido a través de sus redes sociales, espacio en el que además aprovecho para sorprender con su espectacular físico.

Geraldine mostró algunas historias en Instagram en las se observa tomando el sol a bordo de una embarcación, mismas en las que reveló la imagen de una de sus piernas, en la que porta una especie de rodillera estabilizadora. “Ando un poquito desconchabadita. Caras vemos, patitas no sabemos”, dijo en tono simpático durante los primeros segundos del clip, publicado la mañana de este 7 de enero. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Para poner fin a la incertidumbre, la actriz dio a conocer algunas fotos de su paseo en días anteriores, y aunque en ellas aparece guapísima luciendo un hermoso traje de baño, no dudó en explicar lo que le había pasado. “Ahí les va, estas fotos fueron durante un descanso que tuve que tomar de caminar. Sí, ando con la rodilla desconchabadita (lesionada) al parecer ligamentos rotos…”, agregó.

Debido a este incidente, que por fortuna no pasó a mayores, Geraldine también tuvo la oportunidad de reflexionar acerca de los cuidados personales y de la importancia de mantener una buena salud, algo que a manera de consejo también quiso expresar a sus más de 4 millones de seguidores en la red. “Lo comparto porque no nos damos cuenta de lo valioso de nuestra salud, hasta que hay algo que no está al 100%...”, dijo al pie de las postales, en las que recibió un sinfín de mensajes con buenos deseos, así como varios piropos en los que se pone en alto su inigualable belleza, pues a pesar de la situación no ha perdido los ánimos para revelar nuevos posados desde la playa, uno de sus sitios preferidos para vacacionar.

Por el momento, Geraldine no ha hablado de los motivos por los cuales se lesionó la rodilla, aunque sí dejó claro que ha recibido las atenciones necesarias para que todo en este momento sea más fácil. Eso sí, hizo una mención especial a sus “mosqueteras”, Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes asegura no han dejado de apapacharla y de preocuparse por ella. “Las amo”, escribió en la publicación, para tranquilizar así a sus fanáticos, que han estado muy pendientes de ella a lo largo de estos días, en los que se le ve enteramente motivada para asumir los nuevos retos que este año están por venir.

Inseparable de sus “mosqueteras”

Permanecer cercana a sus hijas ha sido para Geraldine Bazán su mayor prioridad, y no hay privilegio más grande en este instante que poder compaginar a la perfección su vida profesional con la maternidad, por eso muy común que las pequeñas la acompañen a todos lados, incluso a los sets de filmación. “Para mí es algo como súper natural porque lo he hecho así desde que nacieron, obviamente al principio era complicado, empecé a trabajar ya que Elissa tenía un año y de ahí pues no he parado. Desde que soy mamá los proyectos son un poquito más espaciados y los escojo con un poquito más de cuidado también porque para mí lo primordial es que ellas estén bien… si me pueden acompañar está increíble, si no me doy los tiempos para que ellas estén tranquilas en su espacio… Me acompañan, son unas niñas súper bien portadas, son muy carismáticas, ellas se adaptan…”, dijo semanas atrás en entrevista para ¡HOLA! TV.

