Jimena Pérez abre su corazón sobre los avances de su hijo Iñaki: ‘Lo veo tan feliz’

Después de disfrutar de las fiestas decembrinas en nuestro país donde, por primera ocasión, la familia de Jimena Pérez y Rafa Sarmiento vacacionó tras su mudanza a Madrid, el clan le dice ‘hasta pronto’ a la Ciudad de México. Antes de regresar a España, lugar que se ha convertido en su hogar desde que decidieron que sería allá donde Iñaki, el menor de sus hijos, recibiría terapia para atender el trastorno del neurodesarrollo que padece, la conductora abrió su corazón en una sincera entrevista para Ventaneando en la que habló de los avances que ha mostrado su hijo y en la que se conmovió hasta las lágrimas a la hora de reconocer el gran trabajo que realiza el pequeño, de cinco años de edad.

La Choco, como es conocida en el medio, aseguró que hasta el momento no tienen un diagnóstico exacto, aunque reconoció que no es algo en lo que centran su atención: “Hay gente que nos dice que tiene TA, que es Autismo, hay gente que nos dice que Trastorno Específico del Lenguaje, a estas alturas, te digo una cosa, no nos importa que tenga, lo que nos importa es que esté bien y trabajamos desde hace años para que eso suceda”. Jimena reconoció que, en un principio le preocupaba mucho conocer cómo sería el desarrollo de su hijo: “Me acuerdo que desde un principio, cuando hablamos con el neurólogo, esa era mi mayor preocupación, o sea, yo le decía (…) ¿qué tanto va poder avanzar?, ¿qué tanto va a poder hacer?”.

La conductora aseguró que la familia ha centrado sus esfuerzos en trabajar para que Iñaki pueda tener un futuro más autónomo: “A mí la escuela me vale gorro, no es como que yo quiera que sea un genio, no, yo lo que quiero es que él pueda ser una persona independiente, autosuficiente que, si el día de mañana, quiera trabajar en algo o quiera vivir solo. Porque, tú te imaginas, la angustia como papá que dices, no quiero que me pase nada”, comentó visiblemente emocionada. Entre lágrimas, aseguró que procura no mostrarse vulnerable pues sabe que Iñaki está mostrando grandes avances: “Pero ahí vamos, está muy bien, es tan amoroso, es tan cariñoso, te juro que procuro no romperme porque lo veo tan feliz y tan ilusionado”.

Aprovechó para agradecer a todos sus seguidores que, a través de redes sociales le comparten historias de casos de pequeños como Iñaki que, en la edad adulta han conseguido ser autosuficientes: “Hay mucha gente que te ve y no lo entiende, pero al mismo tiempo, se siente muy bonito recibir tantos mensajes de gente que ha pasado por lo mismo y me dicen: ‘Mi hijo ya tiene 18 años y hace eso, ya tienen 25 y qué sé yo’, me pongo a ver hasta documentales”, comentó optimista la presentadora.

El nuevo compañero de Iñaki

Adelantó que, en los próximos meses están por recibir en su casa de Madrid un peculiar compañero de asistencia que los apoyará con el cuidado de Iñaki: “Somos candidatos para tener un perro de asistencia, son perros labradores que entrenan, específicamente para cada niño, entonces, por ejemplo, si yo le digo, es que a Iñaki, de repente, le da por salirse de la casa o por acercarse a las ventanas; el perro sabe que el niño no se tiene que acercar a las ventanas y empieza a ladrar o trata de tumbar al niño. Si todo sale bien, ese perro nos lo entregarían en abril”, contó ilusionada por este nuevo recurso en el proceso de su hijo.