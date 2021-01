Los conductores de ‘Hoy’ explican por qué salió ‘El Burro’ Van Rankin del programa

Después de decir ‘adiós’ a un año que, al final, se tornó melancólico debido a la repentina muerte de la productora Magda Rodríguez, la producción de Hoy comenzó este 2021 con algunos cambios que buscan darle un giro al programa. Como parte de la nueva propuesta, ayer, se presentó la nueva escenografía y al conductor, Arath de la Torre, quien entró a la emisión en lugar de Jorge El Burro Van Rankin, el único presentador de la platilla del año pasado que no permaneció en el proyecto, ¿la razón?, sus excompañeras de trabajo se la revelaron a la prensa. Tras la grabación del primero programa de este nuevo ciclo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo hablaron con los medios sobre este tema.

Feliz por recibir a Arath de la Torre, quien en el pasado ya había formado parte del matutino, Andrea comentó: “Él estuvo, una etapa breve, cuando arrancó el programa Hoy, entonces siempre que viene al programa se siente como de casa”, comentó la conductora durante su encuentro con varios medios de comunicación a las afueras de Televisa San Ángel. Sobre si la salida de El Burro tenía que ver con un desacuerdo con la producción, Legarreta detalló que esta determinación no vino por parte de la actual productora Andrea Rodríguez, hermana de Magda: “Yo la verdad es que no estuve presente, desconozco. Cuando me enteré, que se había tomado esta decisión de la empresa, tengo entendido que no fue una decisión de Andrea”, comentó.

Andrea continuó revelando que El Burro tiene una agenda muy apretada para este año: “Yo creo que tiene que ver con… mira, al Burrito le está yendo muy bien a su serie, viene nueva temporada y luego, al parecer, tiene otras dos propuestas de trabajo, en un canal de deportes, algo así, está en Miembros. Lo que tengo entendido es que querían a alguien que no esté yendo y viniendo tantas veces”. La conductora aprovechó para hablar de las cualidades de su excompañero: “El Burro es un personaje muy querido y, sin duda, es un personaje emblemático en la televisión en México con muchos años de experiencia, que tienen su humor negro y el cariño de la gente, incluso, pues de todos los ochenteros y noventeros que lo seguíamos, hace muy buenas entrevistas y yo creo que tiene muchos atributos para sumar al programa y es muy querido por nosotros”.

Legarreta contó que, en cuanto supo que El Burro no continuaría, le mandó un mensaje para reiterarle su cariño: “Yo le escribí para decirle que sentía mucho esta decisión, pero que, sin embargo, sé que le va a ir muy bien, vienen para él cosas muy pronto en las que tendría que estarse ausentando constantemente, eso es lo que yo tengo entendido, no creo, sinceramente que alguien como El Burro sea alguien que afecta el rating o que no esté bien calificado, yo sinceramente no creo que sea eso”, comentó desmintiendo la versión que apunta a que la imagen del conductor no estaba funcionando.

Galilea Montijo y sus buenos deseos a ‘El Burro’

Siguiendo los pasos de su compañera Andrea Legarreta, Galilea Montijo también habló con la prensa de los cambios en Hoy: “Nueva casa, nueva escenografía y nuevo conductor, muy contentos”. La tapatía reconoció que se sintió muy contenta de descubrir que Arath se integre al equipo: “Con Arath viví en Big Brother acuérdense, tenemos varios proyectos, hice Big Brother, La hora de la papa, Hoy ha estado muchas veces de invitado”. Sobre Jorge Van Rankin, reafirmó la versión de Legarreta y le deseó lo mejor en sus próximos proyectos: “Burrito parece que tiene bastante trabajo este año y también nos da mucho gusto por él que haga cosas nuevas, ya saben que es parte de, al rato igual lo tenemos de regreso”, detalló la conductora.