Una estrella de 'Harry Potter' da a conocer que su bebé está en el hospital por Covid-19

Mientras las gobiernos y las farmacéuticas redoblan esfuerzos para combatir el Covid-19, hace unas semanas se dio a conocer la existencia de una nueva cepa del virus en Reino Unido, lo cual como era de esperarse provocó una alerta en todo el mundo. En medio de esta situación, los casos de contagios no cesan y ni los famosos han podrido librarse. Tal es el caso de Jessie Cave, famosa por haber interpretado a Lavender Brown en Harry Potter and the Half-Blood Prince, la sexta enrega de la famosa saga conematográfica. La actriz británica acaba de dar a conocer en sus redes sociales que su pequeño Abraham, el menor de sus tres hijos y nacido apenas en octubre pasado, dio positivo a Covid. "Vi las noticias sobre el encierro desde una habitación aislada en el hospital. Mi pobre bebé dio positivo a Covid", escribió la madre de 33 años en su Instagram al compatir una foto en la que se ve una pantalla con el Primer Ministro, Boris Johnson, quien acaba de decretar un nuevo confinamiento ante el avance de la nueva cepa del virus. "Él está bien y lo está haciendo bien... Es un niño más grande y fuerte de lo que era la última vez que estuvimos en una habitación de hospital", continuó Jessie. "Realmente no quería que este fuera el comienzo del nuevo año de mi familia", confesó, antes de pedir a sus seguidores enviar sus mejores deseos a su nene. "Por favor, deséenle a mi bebé una pronta recuperación...", agregó. Haz click en el video para enterarte de más.

