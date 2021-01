¡Ya es un joven! Miguel, el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel, cumplió 14 años

Para Aracely Arámbula el 1 de enero tiene un significado muy especial pues, además de ser el inicio de un año nuevo, desde 2007, es el día en que celebra la vida de su hijo mayor, Miguel, quien el pasado fin de semana, cumplió 14 años de edad. Como ha ocurrido en los últimos años, el puerto de Acapulco se convirtió en el escenario donde la familia de la actriz celebró al joven. A través de Instagram, la protagonista de La Patrona compartió algunos detalles del festejo de su primogénito a quien, en compañía de Luis Miguel, nos presentó en exclusiva para ¡HOLA!, cuando el niño tenía apenas dos meses de nacido, en un entrañable reportaje que pasó a la historia por ser el primero que realizó el cantante con la familia que formó con Aracely.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fiel a la regla de discreción que maneja en torno a la identidad de sus hijos, la actriz dio a conocer cómo celebró el cumpleaños de Miguel, pero no publicó fotos de él. Aunque no fueron muchos los pormenores que reveló, sí dio a conocer que el joven festejó rodeado por su familia. Al lado de una foto con su mamá, doña Socorro Jaques, la actriz escribió: “Con mi Coquito celebrando a su nieto Miguel. Gracias por sus felicitaciones”, acompañó este post del hashtag #Arafamiliabella, como llama a la gran comunidad que han formado sus fans. La publicación de Aracely provocó la reacción de más de 60 mil de sus seguidores, entre ellos, su compañera, la actriz Rebecca Jones, quien le escribió: “Felicidades a Miguel y a la guapa mamá”.

VER GALERÍA

Aunque Aracely Arámbula es muy cautelosa con los detalles de su vida privada que comparte con los medios de comunicación, recientemente, durante una entrevista con el programa Ventaneando, la actriz habló, como nunca, de su historia de amor con Luis Miguel, padre de sus hijos, con quien sostuvo una relación que se considera la más importante en la vida del cantante pues lo vimos feliz en su papel como padre de familia: “Lo único que te puedo decir es que mis hijos nacieron de un amor muy grande y muy hermoso. Ustedes lo vivieron por boca de él que fue quien anunció la llegada de Miguel y son cosas tan hermosas, yo tengo tantas fotos y tantas cosas”, comentó la actriz cuando habló de cómo le gustaría que su relación fuera retratada en la bioserie del cantante.

La presentación de Miguel en ¡HOLA!

Tal como lo recordó Aracely, es verdad que fue Luis Miguel quien, durante una conferencia de prensa, dio a conocer el nacimiento de su hijo Miguel. En aquel entonces, el cantante se abrió como nunca a los medios de comunicación y, en marzo de 2007, él, Aracely y el bebé protagonizaron su primer reportaje familiar, en exclusiva para ¡HOLA! En aquella ocasión, el intérprete de La Incondicional reveló cómo le gustaría que su hijo viviera su infancia: “Lo más bello que se le puede regalar a un ser humano es la libertad. La libertad de ser y la libertad de elegir. Mi hijo tiene, gracias a Dios, muchísimas posibilidades. Es muy afortunado porque puede escoger, puede elegir, y hay que apoyarlo. Yo creo que los padres debemos apoyar a los hijos en lo que quieran ser”, comentó. Sobre el papel de Aracely como mamá, el cantante reconoció: “Encontré a una mujer maravillosa (…) tiene muchísimas cualidades, y entre ellas, ser una gran madre; es una madre ejemplar”.

VER GALERÍA

En aquella entrañable entrevista, Luis Miguel reconoció que el nacimiento de su hijo era un acontecimiento muy importante y que esa era la razón por la que decidió abrirse de esta forma: “Sí, esta es una ocasión especial y única. Y con esto realmente estoy queriendo decir que no creo que exista en un futuro otra oportunidad, otra posibilidad así, porque yo no soy dado a hablar de mi vida personal. Simplemente, esa es mi personalidad, mi forma de ser. Yo soy así. Si únicamente ahora me abro de esta forma es porque es una celebración”, explicó. Como familia, Luis Miguel y Aracely protagonizaron un reportaje más para nuestras páginas, en julio de 2008, cuando anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo. En su papel de mamá, Aracely ha engalanado, en varias ocasiones, nuestras portadas.