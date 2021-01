Después de su debut musical, Mía Rubín derrocha estilo bajo el sol

En la carrera artística de Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, este 2020 tendrá siempre un significado muy especial, pues será el año en el que oficialmente debutó en la música. El pasado 19 de diciembre, la joven, de 15 años de edad, realizó su primera presentación, de la mano de su papá, en el concierto llamado Raíces, una presentación que, debido a la pandemia mundial, se realizó de manera virtual. Tras el éxito que tuvo con este show, la cantante y el resto de su familia hicieron las maletas y se trasladaron al puerto de Acapulco, desde donde ayer Andrea Legarreta grabó el programa Hoy y Mía aprovechó para posar para sus fotos más estilosas en traje de baño, un álbum de imágenes que compartió con sus seguidores de Instagram.

A través de esta red social, Mía echó mano del espectacular telón de fondo que tienen y mostró sus dotes de modelo para estas instantáneas captadas por la fotógrafa más especial: su mamá. Según dio a conocer en esta publicación, más que presumir el destino tenía ganas de mostrar el diseñito con el que tomó el sol: “Yo y este bikini, una historia de amor”, escribió como descripción de la imagen que le acredita a Andrea Legarreta. En estas imágenes, la joven aparece ataviada en un bañador de dos piezas, con estampado animal print de zebra en color rosa con negro.

De inmediato, la autora de estas imágenes reaccionó a la publicación de su primogénita dejando varios emoticones de carita con ojos de corazón. Por su parte, el orgulloso papá de Mía, Erik Rubín, le comentó: “Preciosa”. La belleza física de Mía es innegable, aunque es muy joven, ya ha comenzado a vivir sus primeras aventuras propias de su edad, así nos lo reveló hace un par de semanas en una entrevista para Hola.com donde nos confesó que sí ha tenido interés en los chicos pero que todavía no ha tenido novio: “Todavía no he tenido la oportunidad, soy muy joven. Sí me ha gustado uno que otro niño, pero nunca terminan siendo nada serio”, nos reveló.

Aunque no ha experimentado el sentimiento del primer amor, Mía reconoció que no tienen prisa por vivir esta etapa: “Yo siento que cuándo llegue, va a llegar, no importa si es muy pronto, la verdad, es que no es algo que esté en mi mente constantemente, pero sí me encanta la idea del amor, de tener una pareja, pero llegará en su momento”, dijo. Mientras Cupido toca a su puerta, la joven saca inspiración de sus vivencias para escribir sus primeros temas musicales ya que su carrera es su principal prioridad en estos momentos: “Compuse una canción que era mi sentir, pero mil veces más exagerado, obviamente, la dramatización. Pero también hay temas de amor, de tristeza, hay temas de autoaceptación, es un tema muy amplio en el que me he adentrado más en la cuarentena”, confesó.

El mejor día en la vida de Mía

Los últimos meses, Mía se estuvo preparando para el que resultó el mejor día de toda su vida, tal como describió en Instagram a su debut musical. Tras la presentación, la joven cantante utilizó una publicación en su perfil para compartir con sus seguidores su sentir tras entrar por la puerta grande al mundo de la música: “Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasionada, la música (…) Le agradezco a todos los que fueron parte de este hermoso proyecto, tienen un lugar muy especial en mi corazón y los amo como no tienen idea”, escribió la cantante provocando la reacción de su papá, Erik Rubín, quien le escribió: “Estoy muy orgulloso por ti preciosa. Eres grande”.