Bárbara Mori a su hijo Sergio: ‘Eres mi vida entera’

Desde hace unos días, Bárbara Mori, su hijo Sergio Mayer Mori y su nieta, Mila, están disfrutando de unos días de playa en Ixtapa, en donde vacacionan con la familia de Fernando Rovzar, novio de la actriz. Aprovechando el espectacular telón de fondo con el que cuentan, la actriz y su hijo han aprovechado para protagonizar una entrañable imagen de madre e hijo que la actriz publicó en su cuenta de Instagram acompañada de una emotiva dedicatoria. Hace apenas unos días, la actriz causó revuelo entre sus seguidores con una imagen de su hijo y de su nieta Mila quien apenas, a finales de noviembre, celebró sus cuatro años en un cumpleaños donde la vimos muy feliz al lado de su guapa abuelita.

Bárbara y Sergio posaron para una selfie en la que aparecen muy sonrientes luciendo sus looks más playeros. Inspirada por el cariño que le profesa a su hijo, la actriz escribió: “Eres mi vida entera. ¡Te amo tanto!”, escribió provocando la reacción de más de 100 mil de sus seguidores. En esta foto, además de compartir un poco de la excelente relación que tiene, Bárbara dejó ver el gran parecido que su hijo guarda con ella. Aprovechando que tiene a su hijo y a su nieta en estas vacaciones, Bárbara ha querido inmortalizar varios especiales momentos con ellos, tal como lo hizo hace un par de días cuando captó un lindo momento entre Sergio y Mila, mientras él le enseñaba a jugar Backgammon.

Para Bárbara su familia es, sin duda, su prioridad. Debido a que Sergio es su único hijo, la actriz ha encontrado en él su más grande apoyo, así lo compartió en una entrevista en la que reveló lo que significó para ella convertirse en mamá a temprana edad: “Fui mamá muy joven, a los 19 años, me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué y eso me cambió la vida, me dio una motivación para sacar adelante mi vida y para sacar adelante a mi hijo y ese amor que él me dio, me cambió y me dio todo para ser quien soy hoy”, declaró la actriz en 2016.

En julio pasado, durante una charla en Instagram con su amiga Marimar Vega, Bárbara Mori contó cómo el amor a su hijo fue su principal motor a la hora de tomar una de las decisiones más complicadas de su vida: “Cuando tomé la decisión de separarse yo era súper infeliz, yo luché varios años porque yo quería que mi hijo viviera lo mismo que yo viví, la separación de mis papás, hasta que me di cuenta que ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y, el día en que me separé, las puertas del cielo se abrieron (…) Uno no sabe lo fuerte que hasta que ser fuerte es la única opción, entonces, fue como wow, sí puedo, sí puedo sacar a mi hijo adelante, ese fue un súper despertar para mí”, confesó en aquella conversación.

Bárbara Mori y su lucha por la felicidad de su hijo

Como su mamá, Sergio Mayer Mori se ha enfrentado a situaciones que lo han hecho madurar, como su paternidad a los 18 años, una etapa que vivió cobijado por el apoyo de sus amigos papás quienes, aunque se separaron hace muchos años, volvieron a cerrar filas para que él pudiera enfrentar este gran reto. Aunque al principio Sergito tuvo algunos altibajos en la relación con la mamá de su hija, con el tiempo las cosas se han acomodado y la convivencia con ella es mucho más fluida, ahora, no sólo Sergio disfruta al máximo de su hija, la actriz, está encantada con su papel de abuela.