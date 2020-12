Fernanda Castillo y Erik Hayser anuncian el nacimiento de su bebé: 'Somos tres'

La dulce espera terminó para Fernanda Castillo y Erik Hayser, quienes han debutado en la paternidad al dar la bienvenida a su primer bebé, el cual llevará por nombre Liam Hayser Castillo. La pareja dio la buena nueva a todos sus seguidores la tarde de este 23 de diciembre, felices de comenzar a escribir este capítulo en sus vidas, que los ha llenado de mucha ilusión. Recordemos que desde que la actriz anunció su embarazo, compartió cada uno de los detalles de este proceso que le permitió redescubrirse, siempre caminando de la mano de su prometido. Al mismo tiempo, los enamorados prepararon todo en su nuevo hogar para recibir al recién nacido, haciendo realidad uno de sus más anhelados sueños a tan solo unas horas de celebrar la Navidad.

Con la emoción a flor de piel, Fernanda y Erik dieron la sorpresa del nacimiento de Liam a través de sus redes sociales, al compartir una fotografía con la huella de uno de los piecitos del bebé, y junto a la cual revelaron la fecha en que su pequeñito llegó al mundo: “Liam Hayser Castillo 19/12/2020 #Somostres”, se puede leer al pie de las postales en Instagram, y que han acumulado miles de “me gusta” desde que fueron publicadas, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos por parte de sus seguidores y varios de los famosos con los que guardan amistad. “Felicidades, qué bendición”, escribió Alessandra Rosaldo. Así mismo, otras celebridades como Camila Sodi, Ana Brenda Contreras y el mismo Alejandro Speitzer manifestaron su alegría por esta noticia que de igual manera fue celebrada por todos sus fanáticos.

Hasta el momento, Fernanda y Erik no han compartido más detalles relacionados con la llegada de su bebé, aunque están muy emocionados por esta gran oportunidad que la vida les ha brindado, misma que viene acompañada del compromiso que anunciaron en meses pasados. Así, la pareja de actores ha comenzado a trazar una nueva historia, en la que se entregarán de lleno a su faceta como papás, por lo cual a lo largo de este tiempo se han venido preparando para hacer de esta experiencia simple y sencillamente una de las más extraordinarias.

La decisión que le cambió la vida

Recordemos que recientemente, Fernanda compartió lo mucho que influyó en ella el embarazo, una experiencia que asumió con total felicidad, pues se trató de una decisión muy bien planificada, la cual tomó junto a su amado Erik, quien ha puesto todo de su parte para involucrarse de lleno en esta aventura. “Yo decidí que quería intentar ser mamá y eso hace mucho la diferencia en mi caso. No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no lo decidió mi edad, no lo decidió nada más que mi deseo y creo que ahí se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo…”, dijo con toda firmeza la intérprete durante una charla concedida al podcast titulado Del Mito al Hecho.

En aquella ocasión, Fernanda también destacó lo mucho que el embarazo repercutió en sus emociones, pues experimentó una serie de cambios que la hicieron reflexionar a profundidad. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas…”, dijo a lo largo de la plática enteramente agradecida por todo aquello que de manera positiva se vio reflejado incluso en su aspecto físico. “En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí, es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, afirmó.

