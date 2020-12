Por primera vez en años, toda la familia Derbez se reúne para celebrar la Navidad

La familia Derbez cuenta las horas para su gran celebración de Navidad, pues por primera vez en varios años, todo el clan estará reunido en esta especial fecha que los tiene muy ilusionados. De hecho, su emoción ha sido tan grande, que por fin han revelado la tradicional fotografía con la que oficialmente dan inicio a las fiestas y en la que aparecen Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir, José Eduardo, Aislinn, Aitana y la pequeña Kailani, posando de lo más sonrientes junto a Santa y, -por qué no-, también acompañados de su inseparable mascota, su perra Fiona. Recordemos que en días pasados el productor de cine y su esposa presumieron la impresionante decoración navideña en su hogar, anticipando tan solo una parte de las sorpresas que ya venían preparando.

Fue a través de las redes sociales que los integrantes de la famosa familia compartieron la entrañable postal navideña, destacando el gran significado que tiene para cada uno de ellos el hacer posible este festejo, tan unidos como siempre y asumiendo la vida con una actitud de lo más positiva. “¡Primera foto en la que estamos todos juntos, y qué increíble poder juntar a toda la familia! ¡Les deseo lo mejor estas fechas!”, dijo Vadhir al pie de la publicación. Del mismo modo, y con un tono simpático, Eugenio escribió: “Cuando no sabes qué regalarles a tus seres queridos y tienes que ir a pedirle ayuda al experto”, agregó el actor refiriéndose a Santa, sin olvidar incluir en su álbum fotográfico otra instantánea en la que además posan con cubrebocas.

Alessandra también hizo evidente la enorme ilusión que la invade en estos instantes, enteramente agradecida por ver reunidos a los suyos. Eso sí, sin olvidar la simpática anécdota de aquella Navidad pasada en la que José Eduardo fue el gran ausente. “¡Por fin logramos estar todos juntos para la foto con Santa! Por primera vez no habrá que meter a @jose_eduardo92 con Photoshop, jajaja. Obvio, no podía ser un año normal… Lo importante es que estamos más unidos que nunca y profundamente agradecidos de tenernos…”, comentó la cantante, quien no olvidó desear felices fiestas a todos sus seguidores. De igual manera, José Eduardo dijo en Instagram: “Aquí con el mero mero Santa”.

La conmovedora carta de Aislinn

A propósito de la reunión familiar, Aislinn aprovechó para dedicar a los suyos una entrañable carta, misma que compartió con sus fanáticos al pie de la fotografía navideña que sin duda la llenó de inspiración. “No sé qué hubiera hecho este año sin ellos. Tal vez muchos han de pensar que somos la ‘familia perfecta’ y que todo es miel sobre hojuelas. Y pues es obvio que no, ya que todas las familias son disfuncionales y nosotros para nada somos la excepción…”, comentó, para luego hablar del valor tan profundo que tiene para ella saberse unida a sus seres queridos. “Pero hay un sentimiento que para mí es el más importante y que no cambio por nada del mundo: Ellos son una constante en mi vida. Sé que pase lo que pase ahí están, no nos guardamos rencores, aguantamos vara, se nos resbalan fácil los problemas, aunque somos necios sabemos pedir perdón, estamos presentes en los momentos importantes o difíciles y no nos abandonamos. Estamos en las buenas y en las malas (digo, cada quien a su manera y como puede) …”.

Finalmente, Aislinn dedicó palabras para cada uno de los integrantes de los Derbez, quienes a lo largo de estos meses tan cambiantes han estado ahí para brindarle todo su apoyo de manera incondicional. “Gracias @ederbez por mostrarme tu amor con pequeños hechos, por ir conmigo a terapia cuando es necesario, por las veces que llegaste este año a la media noche a mi casa a cuidarme cuando me enfermaba o me sentía muy triste, y por muchos detalles con los que demuestras tu amor sólido a tu manera. Gracias a #Kai por ser mi más grande y exigente maestra. @alexrosaldo porque siempre estás ahí́ para todos, pase lo que pase. Aitana por cuidar y amar tanto a Kai. @vadhird por llevarme de camping, apapacharme y hacerme reír con tus babosadas. @jose_eduardo92 por ser tan alivianado y divertirme tanto. Los amo con todo el corazón”, dijo la estrella.

