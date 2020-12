La mamá de Eiza González responde, ¿es verdad que la actriz está estrenando galán?

Desde noviembre pasado, el nombre de Eiza González ha acaparado titulares debido a sus constantes salidas con el apuesto modelo Dusty Lachowicz a quien, algunos medios, lo señalan como su novio. Después del fugaz romance que la actriz protagonizó, durante el verano, con el actor Timothée Chalamet, con quien fue captada en Cabo, San Lucas, parece que Cupido ha vuelto a lanzar una flecha al corazón de Eiza, esta vez, con este atractivo joven que, aparentemente, le ha devuelto la sonrisa, pero ¿qué tanto sabe la mamá de la actriz sobre este supuesto noviazgo?, como suele ocurrir cuando la relacionan con un nuevo galán, la prensa no perdió oportunidad de preguntarle a Glenda Reyna sobre este tema y su respuesta sorprendió a todos.

Aunque su relación parece muy formal, todo parece indicar que Eiza no ha hablado con su mamá de este chico o por lo menos, la artist management, no quiso dar detalles y cuando la cuestionaron sobre si Eiza está enamorada, respondió con un: “Que yo sepa no”. Sobre los ríos de tinta que han corrido respecto al supuesto noviazgo de su hija dijo: “Se hablan muchas cosas”. Mientras, por una parte, los medios de comunicación ya dieron por hecho que Dusty es el nuevo galán de Eiza, su mamá asegura: “Realmente así es esta historia, se especula y se dicen cosas, pero pues casi nunca son ciertas”.

Ante la insistencia de los medios de comunicación que la interceptaron a las afuera de Televisa San Ángel, Glenda comentó sobre el día en que su hija comience una relación formal con alguien: “Yo no me voy a quedar con ellos, así que el que elija mi hija será bueno y cuándo esto suceda, créanme que se los voy a decir, porque voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado”, explicó la exmodelo quien aseguró que a ella no le gusta hablar de la vida privada de su hija: “Yo no opino, yo soy la madre nada más, lo único que hago es ayudarle a sus cosas personales y no me meto en sus cosas profesionales, ya hace mucho tiempo que dejé de manejarla, no intervengo”, comentó.

De lo que sí quiso hablar es del gran talento que tiene su hija quien, en casa, donde tuvo el mejor ejemplo: “Ella aprendió a trabajar, siempre vio a sus padres trabajando, a su hermano, entonces fue un sistema normal para ella y para mí es un orgullo que lo haga bien”, explicó Glenda. Y sonrió al reconocer que ver a Eiza triunfar es de las cosas más especiales en su vida: “Muy orgullosa de mi hija, ustedes estarían iguales. Yo estoy consciente de que tengo una maravillosa, trabajadora, productiva que es una niña muy educada, eso es lo único de lo que yo estoy consciente”, añadió.

Glenda respeta la privacidad de su hija

Siempre amable con la prensa, Glenda se detuvo, pero no quiso revelar nada referente a la vida de su hija: “No se los voy a decir”, dijo luego de que le preguntaron si Eiza le había hablado de su supuesto nuevo galán. Reyna aseguró que este tipo de titulares se originan de fotos que podrían ser mal interpretadas: “Yo tengo tantos amigos que, si me sacaran con todos, Dios bendito”. Sobre las opiniones que en ocasiones los medios emiten sobre la actriz, Glenda aseguró: “Sé perfectamente quién es mi hija, el resto es historia”. Por último, reconoció que sí le gustaría ver enamorada a Eiza: “Me quiero imaginar que algún día”, finalizó.